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13 сентября, источник: Известия

Задержан сбежавший из изолятора в Истре Александр Мавриди

Полиция задержала Александра Мавриди, сбежавшего в августе из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре вместе с четырьмя соучастниками, сообщили 13 сентября в МВД России.

«В результате проведенного комплекса мероприятий оперативники обнаружили фигуранта в московском районе Митино на улице Дубравной», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, Мавриди при задержании попытался оказать активное сопротивление правоохранителям, однако был обезврежен. В настоящее время его везут в территориальное подразделение СК России.

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Изначально МВД России назначило вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в его розыске, но после поимки четырех беглецов увеличило сумму до 1,5 млн рублей.

Тогда сообщалось, что Мавриди мог скрываться под вымышленными фамилиями.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора в Подмосковье 6 августа. Среди них был и Александр Мавриди, подозреваемый в расправе над бизнесменом Владимиром Маруговым. Отмечалось, что примерно за неделю до побега Мавриди перевели в ИВС для проведения следственных действий. Его размещение там было незаконным и являлось халатностью должностных лиц.

Заключенные сбежали, отжав и скрутив замки с двери камеры. Предположительно, для этого они использовали гаечный ключ. Также сокамерники сорвали навесной замок на воротах. Возбуждено уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».

11 августа двоих из пяти, совершивших побег из изолятора, — Дениса Грозаву и Ивана Цуркану — задержали. Они скрывались в подмосковном Подольске. Еще один участник побега — Николай Тетеря — сдался полиции 12 августа. Александра Бутнару задержали 18 августа.

После побега были задержаны два сотрудника изолятора — дежурный и его помощница. По версии следствия, один из них умышленно отключил камеры в коридоре изолятора, а затем оба сотрудника покинули пост и ушли спать. Также установлено, что дежурные оставили открытыми «кормушки» — окна на двери камер для передачи еды. Им уже предъявили обвинение.

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