Интернет-мошенники стали чаще представляться женскими именами

Сразу после регистрации аккаунта злоумышленники рассылали пользователям примерно один и тот же текст: «Я заинтересовалась вашим товаром, но тут не могу переписываться».
Автор сообщения предлагала пообщаться в популярном мессенджере и оставляла свой номер телефона. Уже там собеседница высылала ссылку на фишинговый сайт и под разными предлогами уговаривала ввести на нем платежные данные. В мобильном приложении или на сайте сервиса вредоносную ссылку отправить невозможно, поскольку система безопасности автоматически удаляет ее из чата.
Сейчас на сайте и в приложении платформы работает нейросеть, которая фиксирует подозрительную активность в чатах и блокирует подозрительные аккаунты спустя 3−5 минут после их регистрации. Также в компании утверждают, что внедрили опцию, позволяющую удалять мошеннические сообщения, которые пользователь еще не успел прочитать.
В пресс-службе Avito заявили, что на их платформе мошеннические аккаунты с именами Маша и Оля не прижились, поскольку были быстро вычислены системой модерации. Но злоумышленники используют и другие мягко звучащие женские имена, поскольку они вызывают больше доверия, добавили в сервисе.