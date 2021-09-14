Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 14 сентябряКатастрофа Boeing 737 в Перми, покушение на Петра Столыпина и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
16Моторные функции: в Архангельском показали авторедкости
10Топ-10 скульптур, известных на весь мир
02:11 (мск), источник: Известия

Интернет-мошенники стали чаще представляться женскими именами

Во II квартале 2021 года на в сервисе объявлений «Юла» в 3,2 раза увеличилось количество вредоносных аккаунтов под именами Маша и Оля. Это показал анализ мошеннической активности, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.

Источник: Известия

Сразу после регистрации аккаунта злоумышленники рассылали пользователям примерно один и тот же текст: «Я заинтересовалась вашим товаром, но тут не могу переписываться».

Автор сообщения предлагала пообщаться в популярном мессенджере и оставляла свой номер телефона. Уже там собеседница высылала ссылку на фишинговый сайт и под разными предлогами уговаривала ввести на нем платежные данные. В мобильном приложении или на сайте сервиса вредоносную ссылку отправить невозможно, поскольку система безопасности автоматически удаляет ее из чата.

Сейчас на сайте и в приложении платформы работает нейросеть, которая фиксирует подозрительную активность в чатах и блокирует подозрительные аккаунты спустя 3−5 минут после их регистрации. Также в компании утверждают, что внедрили опцию, позволяющую удалять мошеннические сообщения, которые пользователь еще не успел прочитать.

В пресс-службе Avito заявили, что на их платформе мошеннические аккаунты с именами Маша и Оля не прижились, поскольку были быстро вычислены системой модерации. Но злоумышленники используют и другие мягко звучащие женские имена, поскольку они вызывают больше доверия, добавили в сервисе.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Вооруженным глазом: самые невероятные фото микромира
Химия и смерть: отравление на Совхозной улице могло быть не случайным
Назван срок запуска цифрового рубля в России
Следователи задержали дезинфектора по делу об отравлении арбузом
МВД задержало сбежавшего убийцу «колбасного короля» в Москве
Макгрегор устроил драку на церемонии вручения премий MTV (видео)
В России начали бронировать растущие в лесу грибы (видео)
Пентагон: война США с Россией, Китаем будет ужасной для планеты
Hi-Tech
Как очистить строку состояния смартфона с помощью секретной настройки Простой способ избавиться от лишних значков в вашем статус-баре
Авто
Мужчина украл лошадь и повез в салоне «Жигулей» (видео) Житель Казахстана перевозил похищенных живых коней и телят прямо в салоне автомобиля
Кино
Упавший с крыши актер «Папиных дочек» рассказал о восстановлении Михаил Казаков встал на ноги на два года раньше, чем обещали врачи
Товары для дома
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
15 товаров, которые помогут согреться
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Дети
20 очень красивых и редких имен для девочки Выбор имени для ребенка всегда требует времени и фантазии
Леди
Брат Кейт Миддлтон женился Джеймс Миддлтон связал себя узами брака с Ализе Тевенет
Дом
Дизайнеры оформили просторную квартиру для большой семьи
В гостях: как выглядит квартира Александра Рогова
Дом в машине площадью 4 кв. м: что внутри
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь