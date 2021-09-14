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05:13 (мск), источник: ТАСС

Выходца из России признали в США виновным в мошенничестве для получения гражданства

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Жюри присяжных в федеральном суде штата Вирджиния признало выходца из РФ Андрея Калугина и сотрудницу Госдепартамента США Лору Галлахер виновными в сговоре с целью получения мужчиной американского гражданства обманным путем. Об этом сообщается в понедельник на сайте Минюста США.

Источник: AP 2021

«Согласно документам суда и представленным доказательствам, 32-летняя Лора Галлахер — сотрудница дипломатической службы Госдепа — и 36-летний Андрей Калугин — выходец из РФ — вступили в сговор, чтобы получить для Калугина <…> разрешение на постоянное проживание [в США] и американское гражданство через [его] брак с Галлахер», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Галлахер и Калугин познакомились в 2013 году в юридической школе. Калугин тогда находился в США по студенческой визе, срок действия которой истекал в июле 2015 года. В июне 2015 года Галлахер и Калугин поженились и подали в соответствующие органы заявление на получение Калугиным грин-карты, то есть права на постоянное проживание США. В марте 2016 года Галлахер и Калугин переехали из Калифорнии в Вирджинию.

Вскоре после этого они расстались, однако, как утверждают власти США, «продолжили иммиграционный процесс» Калугина.

Так, Галлахер подготовила заявление на получение им гражданства по ускоренной процедуре на основании брака с американкой, «регулярно находящейся за границей по работе».

По мнению властей США, супруги в упомянутом заявлении представили заведомо ложные сведения, утверждая, что Калугин все еще состоит «в добросовестном браке» с Галлахер, намерен жить с ней за рубежом и вернуться вместе в США.

На собеседовании в Службе гражданства и иммиграции США (USCIS) в феврале 2018 года Калугин «повторил ложные утверждения». «После одобрения USCIS его заявки и получения им гражданства Калугин обманным путем получил дипломатический и туристический паспорта. Вскоре после этого Галлахер подала на развод», — пояснили в Минюсте.

Приговор по делу Галлахер и Калугина будет оглашен 4 февраля 2022 года. Согласно законодательству, им грозит до 10 лет тюрьмы, однако, как отметили в Минюсте, обычно приговоры, выносимые за федеральные преступления, оказываются мягче максимально предусмотренных наказаний. Помимо этого, Калугина также лишат гражданства США.

Действия Галлахер вызвали резкую критику со стороны и.о. прокурора по восточному округу Вирджинии Раджа Пареха. «Галлахер пренебрегла своими обязанности перед обществом в качестве федерального государственного служащего и лицензированного адвоката, когда участвовала в мошеннической схеме», — заявил он.

В пресс-релизе не уточняется, были ли предприняты какие-то дисциплинарные взыскания в отношении Галлахер и по-прежнему ли она находится на дипломатической службе.

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