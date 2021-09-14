Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В ОАЭ вырос спрос на клонированных ради красоты верблюдов Одно такое животное может обойтись в сумму до 8 млн рублей
Фоторепортажи
7Названы крупнейшие катастрофы «на воде»
12Земфире исполнилось 45 лет
10:45 (мск), источник: Коммерсантъ

СКР предъявил обвинение сбежавшему из изолятора в Истре Александру Мавриди

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в побеге из-под стражи (ч.2 ст. 313 УК РФ) Александру Мавриди, сбежавшему в начале августа из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре. Силовики задержали его в Москве вчера, 13 сентября.

«Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области допрошен Александр Мавриди. Ему предъявлено обвинение в побеге из-под стражи (ч. 2 ст. 313 УК РФ)», — сообщается на сайте СКР.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
На замначальника ИВС Истры завели уголовное дело после побега пятерых заключенных

Мавриди дал признательные показания и рассказал о подготовке к побегу. Преступник скрывался в заброшенных строениях в Москве и Подмосковье. Из рюкзака Мавриди изъяли $3 тыс., €1350 и 70 тыc. руб. Его направили в изолятор временного содержания.

Александр Мавриди сбежал вместе с еще четырьмя заключенными из подмосковного ИВС утром 6 августа. Трое других участников побега были задержаны ранее в Московской и Новгородской областях, еще один сам сдался полиции.

Мавриди обвиняется в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и похищении столичного адвоката. Полиция обещала вознаграждение за информацию о нем в размере 1,5 млн руб.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 Что нашли в крови у погибших от «отравления арбузом» в Москве
Что могло привести к авиакатастрофе в тайге под Иркутском
Рубль впервые с 2016 года вошел в топ-20 популярных валют
Олимпийская чемпионка Токио объяснила отказ от встречи с Путиным
Цена газа в Европе превысила 800 долларов за тысячу кубометров
Мошенники начали использовать номера россиян путем подмены
Парижскую Триумфальную арку завернули в полиэтилен (фото)
Хакеры начали копировать сайты энергокомпаний
Горячие темы на Авто
30 лет... 290
Нуу на конец "намбо ту". Или "южный поток 3,14" 186
Штраф за парковку на "газоне". 169
Как хорошо, что я обхожу "Магнит" стороной... 136
Товары для дома
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
15 товаров, которые помогут согреться
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Дети
20 очень красивых и редких имен для девочки Выбор имени для ребенка всегда требует времени и фантазии
Леди
Брат Кейт Миддлтон женился Джеймс Миддлтон связал себя узами брака с Ализе Тевенет
Дом
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
Панорамные обои: 7 лучших примеров
6 классных домиков, в которых хочется провести осень
5 правил использования мебели из масс-маркета
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь