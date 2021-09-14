СКР предъявил обвинение сбежавшему из изолятора в Истре Александру Мавриди

«Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области допрошен Александр Мавриди. Ему предъявлено обвинение в побеге из-под стражи (ч. 2 ст. 313 УК РФ)», — сообщается на сайте СКР.
Мавриди дал признательные показания и рассказал о подготовке к побегу. Преступник скрывался в заброшенных строениях в Москве и Подмосковье. Из рюкзака Мавриди изъяли $3 тыс., €1350 и 70 тыc. руб. Его направили в изолятор временного содержания.
Александр Мавриди сбежал вместе с еще четырьмя заключенными из подмосковного ИВС утром 6 августа. Трое других участников побега были задержаны ранее в Московской и Новгородской областях, еще один сам сдался полиции.
Мавриди обвиняется в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и похищении столичного адвоката. Полиция обещала вознаграждение за информацию о нем в размере 1,5 млн руб.