12:20 (мск), источник: РБК
Число смертей от COVID в России за сутки выросло почти на 10%
Сразу в нескольких регионах России, в которых накануне смертей от COVID-19 зарегистрировано не было, от болезни умерло по 5−10 и более человек.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умер 781 человек, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. По сравнению с предыдущим днем число смертей резко выросло — 13 сентября сообщалось, что болезнь унесла жизни 719 человек, что стало минимумом с 19 июля.
Наибольшее число смертей от COVID-19 за последние сутки традиционно зафиксировано в Москве (47) и Санкт-Петербурге (37). В число лидеров по уровню смертности также вошли следующие регионы:
Максимальный прирост смертности по сравнению с предыдущим днем отмечается в Дагестане (на 13 человек, днем ранее смертей не было), Крыму (на 11 человек или в 4,6 раза), Республике Коми (на 9 человек, днем ранее смертей не было зафиксировано), Москве (на 6 человек или 14,6%), Владимирской области (на 5 человек или 62,5%), Курганской области и Татарстане (на 5 человек, днем ранее смертей не было).
За те же сутки в России выявлено 17 837 больных COVID-19.
Больше всего заражений за последние сутки выявлено в Москве (1609, днем ранее было 2022), Санкт-Петербурге (839) и Московской области.
Общее число смертей от COVID-19 в России с начала пандемии, по данным оперативного штаба, составило 194 249. Однако данные оперативного штаба по смертности отличаются от данных Росстата, который только с апреля прошлого года по июль текущего насчитал почти 367,5 тыс. летальных исходов. Росстат включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID-19, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти.
Евгений Калюков