Бывший полицейский Шовин не признал вину в смерти Флойда

Экс-правоохранители Дерек Шовин, Томас Лейн, Джей-Александер Кьюн и Тоу Тао, которые принимали участие в задержании Флойда в мае 2020 года, обвиняются в превышении полномочий и нарушении его законных прав. В обвинительном заключении говорится, что Шовен лишил этого гражданина «права на свободу, в том числе от необоснованного удержания и применения силы сотрудником полиции». Тао и Кьюну инкриминируется то, что они нарушили права Флойда, не вмешавшись в ситуацию с неправомерным использованием силы. Все четверо бывших полицейских также обвиняются в том, что не оказали афроамериканцу необходимую медицинскую помощь.
Ранее Шовина приговорили к 22,5 годам тюремного заключения за убийство Флойда.
25 мая 2020 года сотрудники полиции Миннеаполиса, штат Миннесота, задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский Дерек Шовин встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, однако сотрудники правоохранительных органов не обращали на это внимания.
В результате произошедшего мужчина скончался в реанимации, после его гибели по миру прокатилась волна протестов.
В апреле текущего года суд присяжных признал Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени, а также в причинении смерти Флойду по неосторожности второй степени.