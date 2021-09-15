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12:23 (мск), источник: РБК

ВС отказался считать преступлением вред при самозащите от насилия

Верховный суд России оправдал женщину, которая ранила ножом напавшего на нее сожителя, посчитав, что причинение вреда для самообороны не является преступлением, сообщается на сайте суда.

Источник: РИА "Новости"

Суд установил, что зачинщиком скандала был сожитель. Подсудимая резала хлеб, когда мужчина «развернул ее к себе лицом», одной рукой он «придавил шею» сожительнице, другой ударил дважды в область плеч. При ссоре присутствовал ребенок. В приговоре говорится, что обвиняемая оттолкнула обидчика и ударила его ножом в грудь.

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Верховный суд счел, что «не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия».

Прежде суд первой инстанции счел, что действия сожителя не представляли угрозы для обвиняемой и квалифицировал действия женщины как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Апелляционный суд согласился с доводами женщины, что ножевое ранение потерпевшему она нанесла, обороняясь от него, и переквалифицировал ее действия на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой самообороны.

Однако если самооборона была вызвана посягательством, сопряженным с насилием, в частности удушением, это деяние не может расцениваться как преступление в соответствии с ч. 1 ст. 37 УК, уточняет Верховный суд.

При защите от общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия обороняющееся лицо вправе причинить любой по характеру и объему вред посягающему лицу.
Верховный суд

Апелляционный суд установил, что обвиняемая ударила сожителя ножом, когда он напал на нее и сдавил ей горло, пытаясь защититься от удушения. Таким образом, подсудимая нанесла ему единственный удар ножом «именно в момент реальной опасности для ее жизни, то есть с целью своего спасения», подчеркнули в высшей инстанции.

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«С одной стороны, решение уникальное и важное. С другой стороны, в своем решении Верховный суд РФ не изобрел никаких новых правовых конструкций, а просто применил существующие положения о необходимой обороне. Это подтверждает вывод, что российские суды могут не применять, не поддерживать и не закреплять существующие стереотипы (хотя бы часть из них) в делах о праве жертв домашнего насилия на необходимую оборону», — сказала РБК юрист правозащитной организации «Зона права» Дарьяна Грязнова.

Она обратила внимание, что пункт об удушении, которое позволяет жертве насилия обороняться любыми способами, содержится уже в постановление пленума Верховного суда РФ от 27 сентября 2012 г. N 19 г. Москва «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление».

В ноябре прошлого года правозащитники из «Зоны права» заявляли о предрассудках российских судей в делах о самообороне женщин. Суды, рассматривая дела о семейном насилии, оперируют стереотипами об «идеальной жертве» и ее «правильном» поведении, приравнивают домашнее насилие к «личным неприязненным отношениям». Жертвам насилия вменяют в вину защиту подручными предметами и отказ заявлять в полицию, так как считается, что, защищаясь, она должна убегать, защищаться голыми руками без использования подручных предметов, адекватно оценивать угрозу и действовать соразмерно ей.

В апреле этого года Верховный суд предложил упразднить институт частного обвинения и перевести уголовные дела о домашнем насилии в категорию частно-публичных. Таким образом, доказательство вины ляжет на плечи сотрудников правоохранительных органов, а стадия предварительного дознания станет обязательной. В суде обвинение будет представлять государственный обвинитель. Такие дела не смогут закрывать по примирению сторон.

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