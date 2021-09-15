ВС отказался считать преступлением вред при самозащите от насилия

Суд установил, что зачинщиком скандала был сожитель. Подсудимая резала хлеб, когда мужчина «развернул ее к себе лицом», одной рукой он «придавил шею» сожительнице, другой ударил дважды в область плеч. При ссоре присутствовал ребенок. В приговоре говорится, что обвиняемая оттолкнула обидчика и ударила его ножом в грудь.
Верховный суд счел, что «не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия».
Прежде суд первой инстанции счел, что действия сожителя не представляли угрозы для обвиняемой и квалифицировал действия женщины как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Апелляционный суд согласился с доводами женщины, что ножевое ранение потерпевшему она нанесла, обороняясь от него, и переквалифицировал ее действия на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой самообороны.
Однако если самооборона была вызвана посягательством, сопряженным с насилием, в частности удушением, это деяние не может расцениваться как преступление в соответствии с ч. 1 ст. 37 УК, уточняет Верховный суд.
При защите от общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия обороняющееся лицо вправе причинить любой по характеру и объему вред посягающему лицу.
Апелляционный суд установил, что обвиняемая ударила сожителя ножом, когда он напал на нее и сдавил ей горло, пытаясь защититься от удушения. Таким образом, подсудимая нанесла ему единственный удар ножом «именно в момент реальной опасности для ее жизни, то есть с целью своего спасения», подчеркнули в высшей инстанции.
«С одной стороны, решение уникальное и важное. С другой стороны, в своем решении Верховный суд РФ не изобрел никаких новых правовых конструкций, а просто применил существующие положения о необходимой обороне. Это подтверждает вывод, что российские суды могут не применять, не поддерживать и не закреплять существующие стереотипы (хотя бы часть из них) в делах о праве жертв домашнего насилия на необходимую оборону», — сказала РБК юрист правозащитной организации «Зона права» Дарьяна Грязнова.
Она обратила внимание, что пункт об удушении, которое позволяет жертве насилия обороняться любыми способами, содержится уже в постановление пленума Верховного суда РФ от 27 сентября 2012 г. N 19 г. Москва «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление».
В ноябре прошлого года правозащитники из «Зоны права» заявляли о предрассудках российских судей в делах о самообороне женщин. Суды, рассматривая дела о семейном насилии, оперируют стереотипами об «идеальной жертве» и ее «правильном» поведении, приравнивают домашнее насилие к «личным неприязненным отношениям». Жертвам насилия вменяют в вину защиту подручными предметами и отказ заявлять в полицию, так как считается, что, защищаясь, она должна убегать, защищаться голыми руками без использования подручных предметов, адекватно оценивать угрозу и действовать соразмерно ей.
В апреле этого года Верховный суд предложил упразднить институт частного обвинения и перевести уголовные дела о домашнем насилии в категорию частно-публичных. Таким образом, доказательство вины ляжет на плечи сотрудников правоохранительных органов, а стадия предварительного дознания станет обязательной. В суде обвинение будет представлять государственный обвинитель. Такие дела не смогут закрывать по примирению сторон.
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