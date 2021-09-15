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15 сентября, источник: ТАСС

Бастрыкин поручил проверить расследование дела об убийстве студентки МГИМО в 2018 году

По этому делу присяжные оправдали Муртузали Меджидова, сына бывшего главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить ход расследования уголовного дела об убийстве студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафу в 2018 году, по которому присяжные оправдали Муртузали Меджидова, сына бывшего главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

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«А. И. Бастрыкин дал указание своим подчиненным доложить обо всех этапах расследования и установленных обстоятельствах произошедшего, приведших к гибели девушки», — говорится в сообщении.

Проверка связана с обращением матери погибшей студентки на имя главы СК, опубликованном в соцсетях. Женщина указала, что проректор МГИМО якобы был знаком с семьей предполагаемого убийцы девушки и способствовал сокрытию преступления, и попросила Бастрыкина возбудить против проректора уголовное дело.

В апреле 2018 года под окнами МГИМО была найдена студентка из Казахстана Томирис Байсафу. Следователи не смогли ее допросить, так как девушка впала в кому и спустя три недели умерла в больнице. По словам свидетелей, до трагедии в аудитории на 4-м этаже университета она выясняла отношения со своим молодым человеком. Первоначально уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ «Доведение до самоубийства».

Муртузали Меджидова, который встречался с Томирис Байсафу, арестовали два года спустя после смерти девушки. Ему было предъявлено обвинение в убийстве. Суд присяжных 8 июня 2021 года признал Меджидова невиновным.

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