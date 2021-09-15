15 сентября, источник: ТАСС
Бастрыкин поручил проверить расследование дела об убийстве студентки МГИМО в 2018 году
По этому делу присяжные оправдали Муртузали Меджидова, сына бывшего главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова.
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить ход расследования уголовного дела об убийстве студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафу в 2018 году, по которому присяжные оправдали Муртузали Меджидова, сына бывшего главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
«А. И. Бастрыкин дал указание своим подчиненным доложить обо всех этапах расследования и установленных обстоятельствах произошедшего, приведших к гибели девушки», — говорится в сообщении.
Проверка связана с обращением матери погибшей студентки на имя главы СК, опубликованном в соцсетях. Женщина указала, что проректор МГИМО якобы был знаком с семьей предполагаемого убийцы девушки и способствовал сокрытию преступления, и попросила Бастрыкина возбудить против проректора уголовное дело.
В апреле 2018 года под окнами МГИМО была найдена студентка из Казахстана Томирис Байсафу. Следователи не смогли ее допросить, так как девушка впала в кому и спустя три недели умерла в больнице. По словам свидетелей, до трагедии в аудитории на 4-м этаже университета она выясняла отношения со своим молодым человеком. Первоначально уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ «Доведение до самоубийства».
Муртузали Меджидова, который встречался с Томирис Байсафу, арестовали два года спустя после смерти девушки. Ему было предъявлено обвинение в убийстве. Суд присяжных 8 июня 2021 года признал Меджидова невиновным.