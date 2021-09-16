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11:19 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Воронежской области неизвестный напал на отдел полиции

Полиция сообщила о нападении неизвестного мужчины на отдел в Воронежской области. Местные телеграм-каналы пишут, что у этого человека был автомат. По неподтвержденным данным, он не только стрелял, но и привел в действие взрывное устройство. СМИ сообщают также, что мужчина работал в частном охранном предприятии.

«Сегодня в 05:30 в городе Лиски Воронежской области неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, причинил ранение сотруднику полиции, после чего скрылся на автомобиле», — говорится в сообщении областного управления МВД.

Телеграм-канал «Мой и твой Воронеж» опубликовал полицейскую ориентировку со снимками с камеры видеонаблюдения. На них видно, что мужчина подъехал к отделу полиции на «Ниве». Он был в камуфляжной форме и, возможно, в бронежилете.

Телеграм-канал «Воронеж № 1» сообщил, что мужчина был вооружен автоматическим оружием и, подъехав к зданию отдела полиции, открыл огонь. По данным канала, неизвестный смог проникнуть внутрь здания и привел там в действие взрывное устройство.

Полиция официально не подтверждает информацию о стрельбе и взрыве.

Что узнали СМИ

«Пострадавший в тяжелом состоянии, организатору [нападения], по предварительным данным, удалось скрыться», — сообщил источник газеты «Коммерсант». «Принимаются меры к его задержанию», — сказано в заявлении полиции.

По данным «Коммерсанта», нападавший был в военном обмундировании, в бронежилете и каске, с автоматическим оружием, он «попытался взорвать дежурную часть».

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Близкий к МВД источник РБК также рассказал, что неизвестный привел в действие взрывное устройство, в результате пострадал сотрудник полиции.

В Каменском районе Воронежской области в селе Волчанское произошла стрельба, стрелял мужчина, устроивший нападение на отдел полиции в Лисках, утверждает «Коммерсант», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания сказал, что мужчина — уроженец Каменского района, он работал в частном охранном предприятии, которое обеспечивает безопасность объектов одного из агрохолдингов.

Согласно этой версии, у этого человека был бытовой конфликт с женщиной из Каменского района, в котором якобы участвовали сотрудники полиции из города Лиски. Нападение на отдел полиции источник назвал местью, после него, согласно этим данным, мужчина напал на семью.

Жители Воронежа сообщают, что по всему городу дежурит полиция, в дошкольных учреждениях усилили охрану, пишет «Воронеж № 1».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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