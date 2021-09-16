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12:17 (мск), источник: ТАСС

Суд приостановил распоряжение МВД о запрете пребывания комика Мирзализаде в РФ

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы приостановил действие распоряжения МВД о нежелательности пребывания в РФ комика Идрака Мирзализаде до вступления решения суда в законную силу. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

Источник: РИА "Новости"

«Замоскворецкий суд приостановил действие распоряжения МВД о нежелательности [пребывания в РФ] Идрака Мирзализаде до вступления решения суда в законную силу», — сказал адвокат.

30 августа МВД России приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания в России комика Идрака Мирзализаде после оскорбительных высказываний о русских. Как пояснили в МВД, в своем публичном выступлении Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство.

Стендап-комик Мирзализаде подал иск к МВД с требованием отменить решение о пожизненном запрете для него на въезд в Россию.

Как сообщил адвокат, Замоскворецкий суд Москвы 5 октября проведет слушания по этому иску. «Суд на 5 октября на 12:30 мск назначил судебные слушания по административному иску Мирзализаде к МВД РФ», — сказал он.

Таганский суд Москвы 9 августа признал Мирзализаде виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды») и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста. Свою вину стендапер не признал, но принес извинения тем, кого обидел словами из выступления. Комик получил вид на жительство в России в марте 2021 года.

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