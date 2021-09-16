Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 16 сентябряУчреждение Ордена Красного Знамени, образование государства Малайзия, выход мюзикла "Нотр-Дам де Пари" и другие события
Фоторепортажи
7Названы крупнейшие катастрофы «на воде»
12Земфире исполнилось 45 лет
13:32 (мск), источник: Коммерсантъ

СКР возбудил уголовное дело после взрыва в здании МВД под Воронежем и тройного убийства

Управление Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области возбудило уголовное дело о нападении на отделение полиции в городе Лиски. Мужчина совершил подрыв входной двери здания, ранив дежурного, после чего скрылся. Следователи считают, что до этого он на почве бытового конфликта убил трех человек, в том числе ребенка. Личность нападавшего устанавливается, на место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата СКР.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В четверг примерно в 05:30 мужчина в военном обмундировании, бронежилете и каске напал на здание отдела МВД по Лискинскому району Воронежской области. Согласно ориентировке, которая есть в распоряжении «Ъ», он прибыл к нему на автомобиле «Нива ВАЗ 21234» с надписью на дверях «Эко-нива-агро» с государственным номером «Т 999 ТК». У нападавшего было автоматическое оружие и взрывное устройство, которое он привел в действие, прикрепив к входной двери в здание. Он вел себя уверенно и спокойно. Собеседники «Ъ» говорят, что взрыва было два: после детонации устройства мужчина якобы бросил второе взрывное устройство внутрь здания и открыл стрельбу, не заходя в отделение.

Судя по фотографиям с места происшествия, взрыв повредил входную дверь в отделение. Кроме того, пострадал дежурный сотрудник взвода патрульно-постовой службы 1995 года рождения. Он, по информации источников «Ъ», отстреливался и даже, возможно, попал в нападавшего. Сам полицейский получил легкое осколочное ранение голени правой ноги. Его жизни ничего не угрожает.

Нападавший скрылся на автомобиле. Личный состав воронежской полиции привели в состояние повышенной боевой готовности. Во дворах и рядом с социальными объектами работают сотрудники правоохранительных органов. Для поиска нападавшего объявлен план «перехват». Как сообщил «Ъ» собеседник в региональной власти, в Лисках усилена безопасность школ и дошкольных учреждений и увеличено количество работающих на них охранников. Родителям запрещено посещать их территорию.

Источники «Ъ» в правоохранительных органах сообщают, что до нападения на отдел полиции мужчина устроил стрельбу в расположенном примерно в 30 км от Лисок селе Волчанское в доме на улице 70 лет октября. По неофициальной информации, жертвами стали члены приехавшей из Киргизии семьи курдов Ибрагимовых. Мужчина якобы расстрелял 59-летнюю Гулистан Ибрагимову и 19-летнего парня, а 6-летнего мальчика задушил.

Разыскиваемый мужчина, по неофициальной информации, является уроженцем хутора Крутец Каменского района Воронежской области. Он работал в частном охранном предприятии, которое обеспечивает безопасность на объектах агрохолдинга «Эконива». В компании происшествие не комментируют.

По информации источника «Ъ» в правоохранительных органах, нападение на отдел полиции может быть объяснено местью мужчины за вмешательство сотрудников правоохранительных органов в его конфликт с убитой женщиной.

В управлении Следственного комитета России по Воронежской области сообщили о возбуждении уголовного дела по фактам убийства семьи (п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства (ст. 317 УК РФ), незаконного хранения оружия и взрывчатки (ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). В ведомстве рассказали, что после нападения на отдел полиции мужчина скрылся в направлении города Острогожск Воронежской области. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства.

Источник: Здание ОМВД в Лисках

В региональном главке МВД призвали журналистов и блогеров воздержаться от публикации непроверенной информации, не тиражировать в медиапространстве слухи и домыслы. Это может негативно сказаться на ходе операции по розыску злоумышленника, подчеркнули в ведомстве. В региональном правительстве сообщили, что губернатор Александр Гусев проинформирован о нападении, а на месте происшествия в Лисках работают спецслужбы. Местные жители сообщили в соцсетях, что к зданию ОВД в Лисках приехала криминалистическая взрывотехническая лаборатория ФСБ России.

Сергей Толмачев, Воронеж

 Что нашли в крови у погибших от «отравления арбузом» в Москве
Как ситуация в Бужаниново повлияет на правила для гастарбайтеров
Песков сообщил детали о заболевших COVID-19 в окружении Путина
Туроператоры сообщили о новых ограничениях в Турции для привитых
Талибы пропустили в министерство по делам женщин только мужчин
Житель Англии обнаружил под домом туннели с тайными комнатами
Суд приостановил распоряжение МВД в отношении комика Мирзализаде
Впервые за 29 лет футболист сделал покер в своем первом матче ЛЧ
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
США готовятся к войне против России
Кудрин четко заявил. как победить нищету а России
Hi-Tech
Представили iPhone 13: новая линейка смартфонов Apple 120 Гц, 1 ТБ и много улучшений в камерах
Авто
Почему нельзя раньше времени менять летние покрышки на зимние? Некоторые считают, что ранняя смена летней резины на зимнюю — это хороший способ подготовиться к первым снегопадам и обезопасить себя от неприятностей
Товары для дома
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
15 товаров, которые помогут согреться
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
7 товаров, благодаря которым чайник включится сам
Дети
В Петербурге завели дело из-за 15-летней сироты весом 13 кг Информация о девочке появилась в соцсетях
Леди
40-летняя Жукова затмила Шейк и Шарапову на Met Gala (фото) В этом году наконец-то состоялся самый яркий модный гала-вечер
Дом
7 товаров, благодаря которым чайник и свет включатся сами
10 акцентных цветов для серого интерьера
5 признаков ковра, который испортит интерьер
Как выглядит просторная квартира в классическом стиле
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь