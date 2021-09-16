СКР возбудил уголовное дело после взрыва в здании МВД под Воронежем и тройного убийства

В четверг примерно в 05:30 мужчина в военном обмундировании, бронежилете и каске напал на здание отдела МВД по Лискинскому району Воронежской области. Согласно ориентировке, которая есть в распоряжении «Ъ», он прибыл к нему на автомобиле «Нива ВАЗ 21234» с надписью на дверях «Эко-нива-агро» с государственным номером «Т 999 ТК». У нападавшего было автоматическое оружие и взрывное устройство, которое он привел в действие, прикрепив к входной двери в здание. Он вел себя уверенно и спокойно. Собеседники «Ъ» говорят, что взрыва было два: после детонации устройства мужчина якобы бросил второе взрывное устройство внутрь здания и открыл стрельбу, не заходя в отделение.
Судя по фотографиям с места происшествия, взрыв повредил входную дверь в отделение. Кроме того, пострадал дежурный сотрудник взвода патрульно-постовой службы 1995 года рождения. Он, по информации источников «Ъ», отстреливался и даже, возможно, попал в нападавшего. Сам полицейский получил легкое осколочное ранение голени правой ноги. Его жизни ничего не угрожает.
Нападавший скрылся на автомобиле. Личный состав воронежской полиции привели в состояние повышенной боевой готовности. Во дворах и рядом с социальными объектами работают сотрудники правоохранительных органов. Для поиска нападавшего объявлен план «перехват». Как сообщил «Ъ» собеседник в региональной власти, в Лисках усилена безопасность школ и дошкольных учреждений и увеличено количество работающих на них охранников. Родителям запрещено посещать их территорию.
Источники «Ъ» в правоохранительных органах сообщают, что до нападения на отдел полиции мужчина устроил стрельбу в расположенном примерно в 30 км от Лисок селе Волчанское в доме на улице 70 лет октября. По неофициальной информации, жертвами стали члены приехавшей из Киргизии семьи курдов Ибрагимовых. Мужчина якобы расстрелял 59-летнюю Гулистан Ибрагимову и 19-летнего парня, а 6-летнего мальчика задушил.
Разыскиваемый мужчина, по неофициальной информации, является уроженцем хутора Крутец Каменского района Воронежской области. Он работал в частном охранном предприятии, которое обеспечивает безопасность на объектах агрохолдинга «Эконива». В компании происшествие не комментируют.
По информации источника «Ъ» в правоохранительных органах, нападение на отдел полиции может быть объяснено местью мужчины за вмешательство сотрудников правоохранительных органов в его конфликт с убитой женщиной.
В управлении Следственного комитета России по Воронежской области сообщили о возбуждении уголовного дела по фактам убийства семьи (п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства (ст. 317 УК РФ), незаконного хранения оружия и взрывчатки (ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). В ведомстве рассказали, что после нападения на отдел полиции мужчина скрылся в направлении города Острогожск Воронежской области. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства.
В региональном главке МВД призвали журналистов и блогеров воздержаться от публикации непроверенной информации, не тиражировать в медиапространстве слухи и домыслы. Это может негативно сказаться на ходе операции по розыску злоумышленника, подчеркнули в ведомстве. В региональном правительстве сообщили, что губернатор Александр Гусев проинформирован о нападении, а на месте происшествия в Лисках работают спецслужбы. Местные жители сообщили в соцсетях, что к зданию ОВД в Лисках приехала криминалистическая взрывотехническая лаборатория ФСБ России.
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