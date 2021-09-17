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11:18 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Вынесен первый приговор участникам резонансного побега из ИВС

Злоумышленники коллекционировали награбленное.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», Истринский горсуд Московской области приговорил к длительным срокам заключения участников группировки воров и грабителей из Молдавии, которые в августе совершили резонансный побег из ИВС полиции. Злоумышленники получили от 6 до 11 лет, к которым потом еще могут добавить по 5 лет.

Судья, оглашая приговор с минувшего понедельника, в четверг признал Ивана Цуркану, Александра Бутнару, Дениса Грозаву и Николая Тетерю виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158, ст. 162 и ст. 226 (кражи, грабежи и хищение оружия) УК.

Больше всех, 11 лет колонии строгого режима, уточнила «Ъ» начальник отдела взаимодействия со СМИ Московской областной прокуратуры Наталия Григорьева, получил Бутнару, которого признали организатором преступной группы. Двоим было назначено по 6 лет общего режима, еще один злоумышленник проведет 6 лет и 11 месяцев на строгом режиме.
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Гособвинение из областной прокуратуры доказало, что участники ОПГ совершили десяток краж и два грабежа.

В бригаду входили торговцы строительного рынка, расположенного в деревне Глазово Дмитровского городского округа Московской области. В 2018 году они, «не желая получать средства к существованию законным путем», под началом Бутнару объединились в группу для совершения преступлений корыстной направленности. В Московской и Тверской областях злоумышленники выбирали дома состоятельных людей, а затем, дождавшись отъезда хозяев, вскрывали двери или окна, вынося буквально все ценности. Но особенно, отмечается в обвинении, внимание злоумышленников привлекали коллекции иностранных банкнот и монет. Похищенное они вывозили на машинах Kia Sorento и Mercedes E320.

Гособвинение, запрашивавшее для организатора Бутнару 13 лет, а для его сообщников от 9 до 11 лет, отметила Григорьева, примет решение об обжаловании приговора после его изучения.

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Приговоренные участники группировки получили всероссийскую известность благодаря побегу, совершенному из ИВС Истры, в который их перевели из более тщательно охраняемого СИЗО как раз для судебного следствия. 6 августа, воспользовавшись халатностью охраны, молдаване и примкнувший к ним Александр Мавриди, находившийся под следствием за убийство и похищение человека, через незапертую «кормушку» открыли дверь и сбежали. Для того чтобы разобрать дверь, беглецы применили гаечный ключ, который, по словам обвиняемых, они подобрали в СИЗО, где их якобы использовали для проведения ремонтных работ. Отметим, что, поскольку ни видеокамеры, ни сигнализация в ИВС не работали, полицейские хватились их только утром.

По версии следствия, организатором побега выступил тот же Бутнару, которому грозил внушительный срок. Мавриди, сообщивший другим, что хранит крупную сумму в тайнике на воле, очевидно, являлся спонсором мероприятия. Однако на свободе пути беглецов разошлись. Последним из пятерки был задержан Мавриди, которого поймали в Митино с рюкзаком — в нем находилось $3 тыс., €1,3 тыс. и 70 тыс. руб.

Под следствием сейчас находятся двое сотрудников ИВС и их начальник. А беглецам по соответствующей ст. 313 УК грозит до пяти лет заключения.

Юрий Сенаторов

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