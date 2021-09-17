11:18 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Вынесен первый приговор участникам резонансного побега из ИВС
Злоумышленники коллекционировали награбленное.
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Как стало известно «Ъ», Истринский горсуд Московской области приговорил к длительным срокам заключения участников группировки воров и грабителей из Молдавии, которые в августе совершили резонансный побег из ИВС полиции. Злоумышленники получили от 6 до 11 лет, к которым потом еще могут добавить по 5 лет.
Судья, оглашая приговор с минувшего понедельника, в четверг признал Ивана Цуркану, Александра Бутнару, Дениса Грозаву и Николая Тетерю виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158, ст. 162 и ст. 226 (кражи, грабежи и хищение оружия) УК.
Гособвинение из областной прокуратуры доказало, что участники ОПГ совершили десяток краж и два грабежа.
В бригаду входили торговцы строительного рынка, расположенного в деревне Глазово Дмитровского городского округа Московской области. В 2018 году они, «не желая получать средства к существованию законным путем», под началом Бутнару объединились в группу для совершения преступлений корыстной направленности. В Московской и Тверской областях злоумышленники выбирали дома состоятельных людей, а затем, дождавшись отъезда хозяев, вскрывали двери или окна, вынося буквально все ценности. Но особенно, отмечается в обвинении, внимание злоумышленников привлекали коллекции иностранных банкнот и монет. Похищенное они вывозили на машинах Kia Sorento и Mercedes E320.
Гособвинение, запрашивавшее для организатора Бутнару 13 лет, а для его сообщников от 9 до 11 лет, отметила Григорьева, примет решение об обжаловании приговора после его изучения.
Приговоренные участники группировки получили всероссийскую известность благодаря побегу, совершенному из ИВС Истры, в который их перевели из более тщательно охраняемого СИЗО как раз для судебного следствия. 6 августа, воспользовавшись халатностью охраны, молдаване и примкнувший к ним Александр Мавриди, находившийся под следствием за убийство и похищение человека, через незапертую «кормушку» открыли дверь и сбежали. Для того чтобы разобрать дверь, беглецы применили гаечный ключ, который, по словам обвиняемых, они подобрали в СИЗО, где их якобы использовали для проведения ремонтных работ. Отметим, что, поскольку ни видеокамеры, ни сигнализация в ИВС не работали, полицейские хватились их только утром.
По версии следствия, организатором побега выступил тот же Бутнару, которому грозил внушительный срок. Мавриди, сообщивший другим, что хранит крупную сумму в тайнике на воле, очевидно, являлся спонсором мероприятия. Однако на свободе пути беглецов разошлись. Последним из пятерки был задержан Мавриди, которого поймали в Митино с рюкзаком — в нем находилось $3 тыс., €1,3 тыс. и 70 тыс. руб.
Под следствием сейчас находятся двое сотрудников ИВС и их начальник. А беглецам по соответствующей ст. 313 УК грозит до пяти лет заключения.
Юрий Сенаторов