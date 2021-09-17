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12:06 (мск), источник: РБК

В России впервые за сентябрь выявили почти 20 тыс. зараженных COVID-19

За последние сутки в Москве впервые с 8 августа выявлено более 2,5 тыс. зараженных COVID-19. На месячный пик заражаемость вышла и в Санкт-Петербурге.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
12:12 (мск)В Москве выявили 2 537 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 8 августа
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Источник: AP 2021

За последние сутки в России выявили 19 905 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. Вплотную к отметке в 20 тыс. число заражений за одни сутки приблизилось впервые почти за месяц, в последний раз выше этой отметки уровень заражаемости поднимался 22 августа (тогда было 20 564).

Больше всего заражений выявлено в Москве, где за последние сутки COVID-19 заболело 2537 человек. Больше 2,5 тыс. заражений за день в столице выявлено впервые с 8 августа, за сутки в городе госпитализировано 599 зараженных коронавирусом. На месячный пик заражаемость вышла и в Санкт-Петербурге (1738 заражений), большее, чем за минувшие сутки число заражений фиксировалось в последний раз 14 августа (1823).

В число лидеров по числу заражений также вошли:

  • Московская область — 837;
  • Свердловская область — 504;
  • Воронежская область — 483;
  • Самарская область — 480;
  • Ростовская область — 463.

За те же сутки в России от COVID-19 скончался, по данным оперативного штаба, 791 человек. Больше всего смертей традиционно зафиксировано в Москве (42) и Санкт-Петербурге (39). В число лидеров по уровню смертности также попали следующие регионы:

  • Свердловская область — 37;
  • Краснодарский край — 34;
  • Нижегородская область — 29.

Общее число смертей от COVID в России с начала пандемии, по данным оперативного штаба, составило 196 626. Однако данные оперативного штаба по смертности отличаются от данных Росстата, который только с апреля прошлого года по июль текущего насчитал почти 367,5 тыс. летальных исходов. Росстат включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти.

Евгений Калюков

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