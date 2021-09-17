Землетрясение в Китае уничтожило более 200 тонн водки

По данным газеты, подземные толчки повредили хранилище с алкоголем. Землетрясение уничтожило 170 фарфоровых сосудов с байцзю. Для ликвидации разлива были задействованы более 50 спасателей и девять пожарных машин.
В свою очередь South China Morning Post сообщает, что власти Китая эвакуировали более 76 тысяч жителей и направили в провинцию четыре тысячи спасателей для ликвидации последствий бедствия. По последним данным, жертвами стихии стали три человека, еще 88 пострадали.
Ранее в Мексике из-за землетрясения без света остались 1,5 миллиона человек. Землетрясение магнитудой 7,1 балла произошло на юго-западе Мексики в штате Герреро. Погиб один человек, серьезных разрушений нет.