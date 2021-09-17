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13:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Землетрясение в Китае уничтожило более 200 тонн водки

В юго-западной провинции Китая Сычуань из-за мощного землетрясения магнитудой шесть баллов произошла утечка более 200 тонн байцзю — традиционного китайского алкогольного напитка, наиболее близкого к водке. Об этом сообщает The Paper.

Источник: AP 2021

По данным газеты, подземные толчки повредили хранилище с алкоголем. Землетрясение уничтожило 170 фарфоровых сосудов с байцзю. Для ликвидации разлива были задействованы более 50 спасателей и девять пожарных машин.

В свою очередь South China Morning Post сообщает, что власти Китая эвакуировали более 76 тысяч жителей и направили в провинцию четыре тысячи спасателей для ликвидации последствий бедствия. По последним данным, жертвами стихии стали три человека, еще 88 пострадали.

Ранее в Мексике из-за землетрясения без света остались 1,5 миллиона человек. Землетрясение магнитудой 7,1 балла произошло на юго-западе Мексики в штате Герреро. Погиб один человек, серьезных разрушений нет.

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