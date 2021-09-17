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23:15 (мск), источник: Коммерсантъ

США назвали ошибкой авиаудар по гражданским в Кабуле

Жертвами атаки с американского беспилотника, совершенной 29 августа в Кабуле, стали десять гражданских лиц, не создававших наверняка угрозу войскам США, сказал глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Фрэнк Маккензи. Он назвал авиаудар ошибкой и отозвал изначально представленную версию событий.

«Сейчас я уверен, что до десяти человек, в том числе до семи детей, были трагически убиты в ходе того удара. Помимо этого теперь мы полагаем, что маловероятно, что автомобиль и погибшие были связаны с “Вилаят Хорасан” (ответвление запрещенной в РФ террористической группировки “Исламское государство”.— “Ъ”) или представляли угрозу американским силам», — передает Associated Press заявление, сделанное господином Маккензи во время брифинга.

Авиаудар, по словам главы командования, был «трагической ошибкой».

«Я выражаю мои искренние соболезнования», — сказал он и отметил, что США рассматривают возможность выплаты репарации родственникам погибших.

По первой версии Вашингтона, автомобиль, по которому был нанесен удар, был нагружен взрывчаткой и направлялся в сторону аэропорта Кабула. В сентября газета The New York Times сообщила, что жертвой нападения мог быть сотрудник американской некоммерческой организации Nutrition and Education International Земари Ахмади.

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