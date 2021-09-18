12:48 (мск), источник: Известия
Взрыв произошел на борту самолета рейса Пекин-Париж
Взрыв произошел на борту самолета Boeing 777, летевшего из Пекина в Париж, сообщает РЕН ТВ 18 сентября.
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По данным журналистов, борт принадлежит авиакомпании Air France. После инцидента самолет вернулся в аэропорт вылета. По предварительной информации, никто не пострадал. Издание The Beijing Daily отмечает, что хлопок произошел в задней части салона. После этого в салоне появился черный дым.
В авиакомпании инцидент пока не прокомментировали, лишь отметив, что пассажиры будут в ближайшее время доставлены в Париж.
Обстоятельства произошедшего выясняют специалисты.
15 сентября в петербургском аэропорту Пулково совершил аварийную посадку пассажирский самолет авиакомпании «Россия», летевший из турецкой Антальи. У лайнера отказал левый двигатель, посадка прошла штатно.