В Китае погибли восемь пассажиров перевернувшегося корабля

По информации журналистов, спасатели вытащили из воды 39 пассажиров. Восемь из них были госпитализированы, но скончались в больнице. Судьба семерых человек пока неизвестна.
Корабль был рассчитан на перевозку 40 пассажиров, отмечает «Интерфакс».
На место происшествия прибыли местные власти, ведутся поиски пострадавших, выясняются причины катастрофы.
Ранее в результате крушения у берегов Бали парома, который перевозил свыше 50 пассажиров, погибли 6 человек.
До этого в акватории греческого острова Корфу — в порту города Керкира — загорелся круизный лайнер MSC. Это большой корабль, рассчитанный на перевозку 1560 пассажиров.