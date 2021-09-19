10:16 (мск), источник: ТАСС
Более 2 млн рублей похитили в центре Москвы из багажника автомобиля
Автомобиль пострадавшего вскрыли на Комсомольском проспекте.
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Неизвестные вскрыли автомобиль гендиректора строительной фирмы в центре Москвы и похитили более 2,3 млн рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
«В полицию обратился гендиректор столичной строительной фирмы 1984 года рождения с заявлением о том, что на Комсомольском проспекте неизвестные вскрыли его автомобиль, пока он ел. Из багажника его Mercedes было похищено более 2,3 млн рублей», — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, воры вскрыли автомобиль с помощью сканера. По камерам видеонаблюдения вычислили, что они скрылись в парке, но собака не смогла взять их след. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»).