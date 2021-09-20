Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Путин сообщил, что должен перейти на самоизоляцию Президент из-за этого примет участие в саммитах ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции
Фоторепортажи
17Drone Photo Awards 2021
42Финалисты конкурса Comedy Wildlife Photo Awards
09:55 (мск), источник: Известия

Очевидцы сообщают о стрельбе в пермском университете

Стрельба слышна у здания Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Об этом 20 сентября сообщают очевидцы.

На кадрах с места происшествия видно, как молодые люди выпрыгивают из окон здания, на фоне слышатся выстрелы.

Подробности произошедшего выясняются. О погибших и пострадавших не сообщается.

Новость дополняется.

 Земля и доля: когда и на сколько продлят дачную амнистию
Пятый элемент: сколько партий проходит в Госдуму восьмого созыва
Турчак: «Единая Россия» получает 315 мандатов в Госдуме
С 1 октября вырастет размер льгот и появятся новые доплаты
Устроившим стрельбу в пермском вузе оказался студент
Россиянам без суда спишут долги на 1,6 млрд рублей
В ФРГ допустили пересмотр соглашений по «Северному потоку — 2»
СМИ: у певицы Азизы обнаружили миллионный долг после свадьбы
Цена гречки превысила 100 рублей за килограмм впервые за 10 лет
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Как жилось в СССР: с этими фактами не поспоришь
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Упаковка iPhone 13 удивила пользователей (фото) Теперь это станет обычной практикой
Авто
Власти пообещали скидки на проезд в метро Москвы Полностью бесконтактный способ оплаты проезда в метро по технологии распознавания лиц появился на 241 станции
Кино
Шпица, Волкова, Толкалина: все звезды на «Кинотавре 2021» Звезды блистали на красной дорожке крупнейшего российского кинофестиваля
Товары для дома
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
7 товаров, благодаря которым чайник включится сам
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
Gnezdo.ru
Зеленский решил судьбу Крыма
Вот главные ошибки США в Афганистане: их 3
Онлайн помощник: знает ответы, имеет чувство юмора
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Леди
Алана Мамаева вновь сошлась с бывшим мужем Модель была замечена с экс-супругом Александром Липовым
Дом
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
Как выглядит квартира Александра Серова
6 деталей французского стиля, которые добавят квартире шика
7 интерьеров, где все решил красивый текстиль
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь