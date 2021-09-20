09:55 (мск), источник: Известия
Очевидцы сообщают о стрельбе в пермском университете
Стрельба слышна у здания Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Об этом 20 сентября сообщают очевидцы.
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На кадрах с места происшествия видно, как молодые люди выпрыгивают из окон здания, на фоне слышатся выстрелы.
Подробности произошедшего выясняются. О погибших и пострадавших не сообщается.
Новость дополняется.
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