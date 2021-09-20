Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете

«В понедельник неизвестный вошел в здание университета и открыл огонь из огнестрельного оружия. Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза. Некоторые учащиеся выпрыгнули из окна. На место следуют правоохранители», — сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительным данным, есть пострадавшие.
Четыре человека пострадали, сообщила пресс-служба вуза.
Неизвестный, устроивший стрельбу, вооружен травматическим оружием, указали в пресс-службе вуза.
Официальная группа Пермского госуниверситета во «ВКонтакте» разместила призыв к студентам закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах.
«Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте», — сказано в сообщении.
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