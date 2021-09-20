Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Один в поле не болен: опубликован словарь ковидных антипословиц Их собирали в СМИ и блогах
Фоторепортажи
17Drone Photo Awards 2021
42Финалисты конкурса Comedy Wildlife Photo Awards
10:17 (мск), источник: ТАСС

Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Неизвестный устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета (ПГНИУ), по предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

«В понедельник неизвестный вошел в здание университета и открыл огонь из огнестрельного оружия. Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза. Некоторые учащиеся выпрыгнули из окна. На место следуют правоохранители», — сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительным данным, есть пострадавшие.

Четыре человека пострадали, сообщила пресс-служба вуза.

Неизвестный, устроивший стрельбу, вооружен травматическим оружием, указали в пресс-службе вуза.

Официальная группа Пермского госуниверситета во «ВКонтакте» разместила призыв к студентам закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах.

«Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте», — сказано в сообщении.

 Кто занимается распределением денег в российском бюджете
Это одна из последних прижизненных фотографий Брежнева
Турчак: «Единая Россия» получает 315 мандатов в Госдуме
С 1 октября вырастет размер льгот и появятся новые доплаты
Устроившим стрельбу в пермском вузе оказался студент
Россиянам без суда спишут долги на 1,6 млрд рублей
В ФРГ допустили пересмотр соглашений по «Северному потоку — 2»
СМИ: у певицы Азизы обнаружили миллионный долг после свадьбы
Цена гречки превысила 100 рублей за килограмм впервые за 10 лет
Здоровье
TikTok-челлендж чуть не стоил 9-летнему британцу жизни Мальчик проглотил магнитные шарики, которые заблокировали его кишечник.
Hi-Tech
Упаковка iPhone 13 удивила пользователей (фото) Теперь это станет обычной практикой
Авто
Власти пообещали скидки на проезд в метро Москвы Полностью бесконтактный способ оплаты проезда в метро по технологии распознавания лиц появился на 241 станции
Кино
Шпица, Волкова, Толкалина: все звезды на «Кинотавре 2021» Звезды блистали на красной дорожке крупнейшего российского кинофестиваля
Товары для дома
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
7 товаров, благодаря которым чайник включится сам
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
Gnezdo.ru
Зеленский решил судьбу Крыма
Вот главные ошибки США в Афганистане: их 3
Онлайн помощник: знает ответы, имеет чувство юмора
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Леди
Алана Мамаева вновь сошлась с бывшим мужем Модель была замечена с экс-супругом Александром Липовым
Дом
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
Как выглядит квартира Александра Серова
6 деталей французского стиля, которые добавят квартире шика
7 интерьеров, где все решил красивый текстиль
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь