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10:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Напавший на пермский университет задержан

Мужчина, устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), задержан или убит. СКР сообщает, что стрелял студент вуза. По данным ведомства погибли восемь человек, еще несколько пострадали.

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

«Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов. В результате проведенной операции нападавший задержан сотрудниками полиции», — сказали в МВД России.

Следственный комитет России возбудил дело об убийстве. «Студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате 8 человек погибли, несколько пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются», — приводятся на сайте СКР слова официального представителя ведомства Светланы Петренко. Петренко добавила, что при задержании стрелок оказал сопротивление и был ранен.

На местро трагедии выехал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Махонин выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пообещал оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Губернатор рассказал ТАСС, что «один из нападавших ликвидирован». «Проверяется информация о возможных сообщниках. Возможно, студенты с перепугу что-то напутали, выстрелы уже прекратились», — пояснил глава региона.

Как сообщает ряд СМИ, стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. За несколько минут до инцидента в ПГНИУ на его странице во «ВКонтакте» появилась одна фотография и текст, в котором описывалось грядущее нападение на университет. В тексте молодой человек пишет, что оставил эту записку для облегчения работы Следственного комитета, сам он не считает случившееся терактом: «Такие отбросы как я, будут уничтожать всё вокруг вас, потому что мир прогнил, вы все сгнили изнутри». Помимо текста на странице была опубликована фотография. На ней можно видеть молодого человека в каске и патронташем на груди; в правой руке у него — помповое ружье, а левой рукой он показывает средний палец в камеру. Сейчас эта страница недоступна.

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