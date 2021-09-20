20:00 (мск), источник: ТАСС
Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете
Студент утром 20 сентября устроил стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 24.
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