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20:00 (мск), источник: ТАСС

Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

Студент утром 20 сентября устроил стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 24.

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Что произошло

  • Инцидент произошел около 11:00 (09:00 мск) на территории кампуса вуза, где в тот момент находились около 3 тыс. студентов.
  • Часть учащихся закрылась в аудиториях, некоторые выпрыгивали из окон. Позднее в восьмом корпусе, где нападавший начал стрелять, началась эвакуация.
  • Все занятия в университете отменили.
  • Нападавшего задержал сотрудник ДПС из первого прибывшего на место происшествия экипажа: он ранил стрелявшего, после чего оказал ему первую помощь. Младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, что молодой человек кроме огнестрельного оружия, имел при себе патроны и нож.

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Что известно о погибших и пострадавших

  • В результате нападения, по последним данным Минздрава России, погибли шесть человек. Ранее сообщалось о восьми погибших.
  • В общей сложности, согласно сообщению Минздрава, пострадали 24 человека (Следственный комитет заявлял о 28 пострадавших).
  • Состояние девяти пострадавших оценивается как тяжелое.
  • По данным Минздрава, у 19 пострадавших огнестрельные ранения.

Что известно о нападавшем

  • Огонь на территории университета, по информации следствия, открыл студент вуза. Его личность установлена.

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  • По последним данным, нападавший был ранен при задержании. В медицинских службах региона сообщили ТАСС, что состояние студента оценивается как тяжелое.
  • В Росгвардии сообщили, что подозреваемый владел охотничьим оружием на законных основаниях.
  • В СК уточнили, что устроивший стрельбу приобрел ружье в мае этого года.

Реакция

  • Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве нескольких человек. Его будет расследовать центральный аппарат ведомства.
  • МЧС открыло горячую линию +7 (342) 258−40−02.
  • Администрация «ВКонтакте» заблокировала страницу подозреваемого в стрельбе.
  • На место происшествия выехал прокурор Пермского края Павел Бухтояров. Генеральный прокурор Игорь Краснов направил своего заместителя на место стрельбы.
  • По поручению премьер-министра Михаила Мишустина в Пермь вылетели главы Минздрава и Минобрнауки Михаил Мурашко и Валерий Фальков. С министром здравоохранения летят специалисты федеральных учреждений.
  • Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших.

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  • Мишустин заявил, что пострадавшие получат всю возможную помощь, в том числе медицинскую и психологическую.
  • Губернатор Пермского края объявил 21 сентября днем траура по погибшим.
  • Региональные власти направят семьям погибших по 1 млн рублей.
  • Пермский вуз перечислит семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим — 500 тыс. рублей.
  • Глава МВД представит к наградам сотрудников ДПС, обезвредивших стрелявшего в Перми.
  • Правительство Германии, по словам его официального представителя Штеффена Зайберта, потрясено произошедшим и выражает соболезнования родным и близким погибших.
  • Соболезнования также выразили президенты Израиля Ицхак Герцог и Белоруссии Александр Лукашенко.

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Предыдущие подобные случаи

  • Предыдущий инцидент со стрельбой в учебном заведении произошел в Казани 11 мая 2021 года, когда в гимназии № 175 открыл огонь бывший ученик. Тогда погибли девять человек, 23 пострадали. Нападавшего задержали, сейчас он находится под стражей.
  • 14 ноября 2019 года учащийся начал стрелять в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. Тогда погибли два человека, включая стрелявшего, пятеро пострадали.

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