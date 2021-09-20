Россиянка получила в Белоруссии полтора года колонии за оскорбление Лукашенко

Ирина Викхольм опубликовала это сообщение 23 мая, а 28 мая ее задержали в Бресте. Сначала женщину пригласили на беседу в отдел по гражданству и миграции, а затем в ее доме провели обыск и изъяли ноутбук. После этого россиянку поместили в ИВС Ленинского РОВД Бреста на трое суток, а позже перевели в брестский СИЗО. Там она пробыла с 1 июня по 5 августа, далее была отправлена на экспертизу в РНПЦ психического здоровья в Минске, а после нее вновь вернулась в СИЗО.
«1 сентября 2021 года прокуратура Беларуси сообщила, что в суд направлено уголовное дело о “публичной клевете” на Александра Лукашенко, обвиняется в ней “иностранная гражданка В.”. В ходе предварительного следствия обвиняемая вину не признала… Сегодня судья Евгений Бреган вынес приговор: признать виновной и наказать лишением свободы на полтора года в колонии общего режима», — говорится в сообщении «Весны». Правозащитники отмечают, что женщина прожила в Бресте почти 10 лет.
Ранее белорусские власти уведомляли российское посольство о задержании гражданки России, обвиняемой в клевете в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.
В мае в аэропорту Минска экстренно посадили самолет Ryanair, он летел из Афин в Вильнюс. Причиной посадки было ложное сообщение о минировании. На борту находились основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка россиянка София Сапега, их задержали.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.