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13:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Россиянка получила в Белоруссии полтора года колонии за оскорбление Лукашенко

Суд Московского района Бреста приговорил гражданку России Ирину Викхольм к полутора годам колонии общего режима за оскорбление президента Белорусси (ст. 376 УК РБ). Об этом сообщается на сайте правозащитного центра «Весна». По информации правозащитников, россиянка опубликовала в Twitter ссылку на новость об инциденте с перехваченным республикой самолетом Ryanair, назвав это «очередным преступлением Лукашенко» и «актом государственного авиапиратства».

Источник: Irina Wickholm/Facebook

Ирина Викхольм опубликовала это сообщение 23 мая, а 28 мая ее задержали в Бресте. Сначала женщину пригласили на беседу в отдел по гражданству и миграции, а затем в ее доме провели обыск и изъяли ноутбук. После этого россиянку поместили в ИВС Ленинского РОВД Бреста на трое суток, а позже перевели в брестский СИЗО. Там она пробыла с 1 июня по 5 августа, далее была отправлена на экспертизу в РНПЦ психического здоровья в Минске, а после нее вновь вернулась в СИЗО.

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Сапега допустила причастность окружения Протасевича к посадке Ryanair

«1 сентября 2021 года прокуратура Беларуси сообщила, что в суд направлено уголовное дело о “публичной клевете” на Александра Лукашенко, обвиняется в ней “иностранная гражданка В.”. В ходе предварительного следствия обвиняемая вину не признала… Сегодня судья Евгений Бреган вынес приговор: признать виновной и наказать лишением свободы на полтора года в колонии общего режима», — говорится в сообщении «Весны». Правозащитники отмечают, что женщина прожила в Бресте почти 10 лет.

Ранее белорусские власти уведомляли российское посольство о задержании гражданки России, обвиняемой в клевете в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.

В мае в аэропорту Минска экстренно посадили самолет Ryanair, он летел из Афин в Вильнюс. Причиной посадки было ложное сообщение о минировании. На борту находились основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка россиянка София Сапега, их задержали.

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