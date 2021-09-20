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14:22 (мск), источник: РБК

В МВД рассказали, кто задержал пермского стрелка

Сотрудники ДПС первыми оказались на месте происшествия, обезвредили стрелка и начали организацию эвакуации студентов и преподавателей университета в Перми.

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Младший лейтенант полиции Константин Калинин обезвредил мужчину, открывшего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, первыми на место происшествия приехал экипаж ДПС ГИБДД УМВД по Перми. Калинин вошел в главный корпус, а старший лейтенант полиции Владимир Макаров стал организовывать эвакуацию граждан.

В здании Калинин увидел вооруженного мужчину, который несколько раз выстрелил в сторону госавтоинспектора. «Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь», — рассказала Волк.

Сейчас полицейские контролируют обстановку на территории университета, добавила представитель ведомства.

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Сам Калинин рассказал в комментарии RT, что когда он занимался оформлением ДТП, в кабинет внезапно забежал очевидец и сообщил о стрельбе рядом с университетом. После этого Калинин с напарником отправились проверять эту информацию.

По словам госавтоинспектора, он забежал в здание на первый этаж и увидел, как спускается стрелок. Он крикнул ему, чтобы тот бросил оружие, однако мужчина направил на него оружие и выстрелил. Калинин открыл ответный огонь, после чего стрелок упал.

«Подбежав к нему, я зафиксировал движения, убрав ружье, патроны и нож в сторону. После чего начал оказывать медицинскую помощь», — добавил госавтоинспектор.

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Стрельба в университете в Перми произошла утром 20 сентября. По версии СК, вооруженный студент проник на территорию корпуса вуза и открыл стрельбу по студентам и преподавателям. В результате происшествия, по последним данным, погибли восемь человек, еще 28 человек пострадали.

Глава Минздрава Михаил Мурашко поручил направить в Пермь медицинскую бригаду, включая анестезиологов-реаниматологов, травматологов и хирургов, для оказания помощи пострадавшим.

Источник РБК, близкий к МВД, сообщил, что удалось установить личность стрелка — им оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более человек (ч. 2 ст. 105 УК).

Президент Владимир Путин ранее выразил соболезнования семья погибших. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков допустил, что Бекмансуров может быть психически нездоров, и заявил, что его случай должны изучить специалисты.

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