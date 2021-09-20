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14:48 (мск), источник: Фонтанка

Стрельба в Перми. Что известно

В Пермском госуниверситете утром в понедельник 20 сентября началась стрельба. Погибло не меньше 6 человек, три десятка ранены. Нападавший — предположительно студент-первокурсник, подстрелен правоохранителями, и теперь его спасают в реанимации.

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фотографий
8
фотографий

Стрельба в Пермском государственном университете произошла 20 сентября около 11:30 утра по местному времени. В результате ЧП первоначально сообщалось о 8 погибших. Чуть позже СК уточнил: «В результате преступления погибли 6 человек. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью».

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Учащиеся покидали здание вуза через окна.

Один из двух сотрудников, которые дежурили на вахте университета, был смертельно ранен. Университет через сайт призвал тех, кто оказался внутри, запереться в аудиториях, а остальных не идти в вуз на занятия.

Спасать людей в пермском вузе первыми начали сотрудники ДПС. Заметив полицейского, стрелок произвел в его сторону несколько выстрелов. Госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь.

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«Новая газета» обнаружила страницу предполагаемого стрелка в соцсетях, где он делится тем, как откладывал деньги на покупку оружия и «хочет причинить боль». Депутат Александр Хинштейн узнал, что стрелок владел охотничьим ружьем «HUGLU» калибра 12/76. Его разрешение на оружие было в силе до 2026 года. Нападавший жив и находится в больнице. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

В СК РФ установили личность нападавшего. По информации РБК, это 18-летний студент. В вуз он поступил только что — на платное отделение с довольно низким баллом по ЕГЭ — 156 из 300. Он учился на юридическом факультете на специальности «Судебная экспертиза».

В Пермском крае отменили все занятия после стрельбы в университете. Президенту Владимиру Путину доложили о ЧП. Он распорядился отправить в регион глав Минздрава и Минобрнауки.

Следите за развитием темы Стрельба в пермском университете
 Стрельба в Перми. Что известно
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