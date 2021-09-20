Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми

«Хочу начать со слов соболезнования в связи с трагедией, которая произошла сегодня в Перми. Прекрасно понимаю при этом, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идет о молодых, только начинающих свою жизнь людях. Это огромная беда и не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны», — сказал Путин в понедельник на встрече с председателем Центризбиркома (ЦИК) России Эллой Памфиловой.
Власти предпримут все необходимые меры для оказания поддержки пострадавшим и семьям погибших в Перми.
Путин также заявил, что правоохранительные органы, местные и региональные власти приложат все усилия для расследования причин трагедии в вузе в Перми и для помощи пострадавшим и семьям погибших.
«Правоохранительные органы сделают все необходимое для того, чтобы расследовать это ужасное преступление, выяснить причины случившегося. Региональные и федеральные власти предпримут все необходимые действия, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших ребят», — сказал он.
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