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17:05 (мск), источник: ТАСС

Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал огромной бедой для всей страны стрельбу, произошедшую в понедельник в вузе в Перми, и выразил соболезнования близким погибших.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Хочу начать со слов соболезнования в связи с трагедией, которая произошла сегодня в Перми. Прекрасно понимаю при этом, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идет о молодых, только начинающих свою жизнь людях. Это огромная беда и не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны», — сказал Путин в понедельник на встрече с председателем Центризбиркома (ЦИК) России Эллой Памфиловой.

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Власти предпримут все необходимые меры для оказания поддержки пострадавшим и семьям погибших в Перми.

Путин также заявил, что правоохранительные органы, местные и региональные власти приложат все усилия для расследования причин трагедии в вузе в Перми и для помощи пострадавшим и семьям погибших.

«Правоохранительные органы сделают все необходимое для того, чтобы расследовать это ужасное преступление, выяснить причины случившегося. Региональные и федеральные власти предпримут все необходимые действия, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших ребят», — сказал он.

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