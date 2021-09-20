«В ужасе выпрыгивали из окон». Стрельба в Пермском университете — главное
Утром в понедельник один из студентов открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). В результате погибли шесть человек, больше 20 получили ранения. Нападавший был ранен при задержании и сейчас находится в больнице. Оружием, как выяснилось, он владел легально.
«Они в каком-то ужасе с криками выпрыгивали. Мне один из студентов сказал, что это стрельба. Я услышал хлопки, все стали разбегаться в разные стороны. Я пошел к своим студентам во второй корпус и продолжал слышать хлопки», — рассказал Би-би-си один из преподавателей вуза.
Один из студентов, находившихся в шестом корпусе, рассказал «Коммерсанту», как его преподавательница, чтобы заблокировать стрелявшему доступ в аудиторию, связала ручки дверей шнурком.
«Дверь была открытой, а ключей у нас не было. Наш преподаватель Александра Александровна взяла какой-то шнур и связала ручки двери, стрелок начал ломиться к нам, но каким-то образом тот шнурок выдержал. Тогда он стал стрелять в дверь, потом в стену. Затем, видимо, понял, что попасть в аудиторию ему не удастся, и пошел дальше стрелять по коридору», — сказал он.
21 сентября объявлено в Пермском крае днем траура | Источник:GETTY IMAGES
По последним данным, в результате нападения погибли шесть человек и еще 24 обратились за медицинской помощью (из них 19 — с огнестрельными ранениями).
Ранее Следственный комитет России (СКР) сообщал о восьми жертвах нападения.
20 сентября в Пермском крае отменены занятия в школах, техникумах и колледжах. 21 сентября объявлено в регионе днем траура.
Власти края обещали выплатить семьям погибших по миллиону рублей. Людям, получившим ранения, выделят по 500 тысяч, а получившим травмы — по 100 тысяч рублей.
Что известно о стрелявшем
Сначала в аккаунте университета во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что нападавший «ликвидирован» (сейчас оно удалено), а ряд телеграм-каналов написал, что тот умер от ранения по дороге в больницу.
Позднее в СКР уточнили, что нападавший жив. В связи с оказанием сопротивления он был ранен, а затем доставлен в медицинское учреждение, заявило ведомство.
По информации издания 59.ru, он получил ранения живота и конечностей и сейчас находится в реанимации.
По данным СКР, нападавший стрелял из охотничьего гладкоствольного ружья, которое купил в мае. Ведомство сообщило, что его личность уже установлена, однако не уточнило его имя.
СМИ сообщали, что это 18-летний студент первого курса юрфака ПГНИУ Тимур Бекмансуров. Так же стрелявшего в своем телеграм-канале назвал депутат Госдумы Александр Хинштейн, ранее работавший советником главы Росгвардии.
В самой Росгвардии сообщили, что молодой человек владел охотничьим оружием легально.
«Гражданин, устроивший стрельбу в Перми, владел охотничьим оружием на законных основаниях», — заявил ТАСС официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Хинштейн уточнил, что стрелок был владельцем зарегистрированного гладкоствольного ружья Huglu калибра 12/76, разрешение на которое действовало до 2026 года. Депутат также отметил, что Бекмансуров оформил все документы на оружие «до вступления в силу нашего закона, ужесточающего медосмотр и требования для кандидатов на получение оружия».
Ужесточить правила торговли и владения оружием в мае этого года, после стрельбы в казанской гимназии, когда погибли девять человек, потребовал президент России Владимир Путин.
«Правда, и это, боюсь, не панацея. Сам преступник писал в соцсетях, что выявить его реальные замыслы врачи не смогли и вряд ли смогут, так как он научился мастерски их скрывать. Это значит, что новой Госдуме предстоит продолжить системную работу над совершенствованием оружейного законодательства», — заключил Хинштейн.
Упомянутый Хинштейном пост, якобы написанный стрелявшим в ПГНИУ, появился в соцсети «ВКонтакте», но был быстро удален. Его автор пишет, что оставляет сообщение «для упрощения работы СК или тем, кто будет все это разгребать», и подробно рассказывает о том, где и как получал справку для владения оружием, покупал его и упражнялся в стрельбе.
Автор поста пишет о тяге к убийствам и ненависти к себе. Из его слов следует, что он предпочел бы, чтобы его убили силовики, а в случае задержания он «окажется тем еще неудачником».
Как задержали стрелка
Как рассказал представитель Росгвардии Грибакин, университет находился под охраной частной охранной организации. «По сигналу тревоги, поступившему с объекта, на место происшествия оперативно прибыли группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, а также подразделения спецназа СОБР и ОМОН Росгвардии», — сказал он ТАСС.
Нападавший, заметив Калинина, несколько раз выстрелил в его сторону, а тот ранил его ответным огнем. После этого полицейский подбежал к стрелку, обезвредил его, а затем оказал первую помощь.
«Я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал. Подбежав к нему, я зафиксировал его движения, убрав ружье и патроны и нож в сторону, после чего начал оказывать ему первую медицинскую помощь», — рассказал офицер на видео, опубликованном МВД.
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ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.