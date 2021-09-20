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18:32 (мск), источник: BBC News Русская служба

«В ужасе выпрыгивали из окон». Стрельба в Пермском университете — главное

Утром в понедельник один из студентов открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). В результате погибли шесть человек, больше 20 получили ранения. Нападавший был ранен при задержании и сейчас находится в больнице. Оружием, как выяснилось, он владел легально.

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Выстрелы на территории ПГНИУ услышали около 10:30 по местному времени (08:30 мск) По словам очевидцев, сначала нападавший открыл стрельбу на территории кампуса, а затем зашел внутрь одного из корпусов.

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В то время на территории вуза находилось около 3 тыс. студентов. Услышав звуки выстрелов, многие из них забаррикадировались в аудиториях, другие, спасаясь, стали выпрыгивать из окон.

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«Они в каком-то ужасе с криками выпрыгивали. Мне один из студентов сказал, что это стрельба. Я услышал хлопки, все стали разбегаться в разные стороны. Я пошел к своим студентам во второй корпус и продолжал слышать хлопки», — рассказал Би-би-си один из преподавателей вуза.

Один из студентов, находившихся в шестом корпусе, рассказал «Коммерсанту», как его преподавательница, чтобы заблокировать стрелявшему доступ в аудиторию, связала ручки дверей шнурком.

«Дверь была открытой, а ключей у нас не было. Наш преподаватель Александра Александровна взяла какой-то шнур и связала ручки двери, стрелок начал ломиться к нам, но каким-то образом тот шнурок выдержал. Тогда он стал стрелять в дверь, потом в стену. Затем, видимо, понял, что попасть в аудиторию ему не удастся, и пошел дальше стрелять по коридору», — сказал он.

21 сентября объявлено в Пермском крае днем траура | Источник: GETTY IMAGES
По последним данным, в результате нападения погибли шесть человек и еще 24 обратились за медицинской помощью (из них 19 — с огнестрельными ранениями).

Ранее Следственный комитет России (СКР) сообщал о восьми жертвах нападения.

20 сентября в Пермском крае отменены занятия в школах, техникумах и колледжах. 21 сентября объявлено в регионе днем траура.

Власти края обещали выплатить семьям погибших по миллиону рублей. Людям, получившим ранения, выделят по 500 тысяч, а получившим травмы — по 100 тысяч рублей.

Что известно о стрелявшем

Сначала в аккаунте университета во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что нападавший «ликвидирован» (сейчас оно удалено), а ряд телеграм-каналов написал, что тот умер от ранения по дороге в больницу.

Позднее в СКР уточнили, что нападавший жив. В связи с оказанием сопротивления он был ранен, а затем доставлен в медицинское учреждение, заявило ведомство.

По информации издания 59.ru, он получил ранения живота и конечностей и сейчас находится в реанимации.

По данным СКР, нападавший стрелял из охотничьего гладкоствольного ружья, которое купил в мае. Ведомство сообщило, что его личность уже установлена, однако не уточнило его имя.

СМИ сообщали, что это 18-летний студент первого курса юрфака ПГНИУ Тимур Бекмансуров. Так же стрелявшего в своем телеграм-канале назвал депутат Госдумы Александр Хинштейн, ранее работавший советником главы Росгвардии.

В самой Росгвардии сообщили, что молодой человек владел охотничьим оружием легально.

«Гражданин, устроивший стрельбу в Перми, владел охотничьим оружием на законных основаниях», — заявил ТАСС официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

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Хинштейн уточнил, что стрелок был владельцем зарегистрированного гладкоствольного ружья Huglu калибра 12/76, разрешение на которое действовало до 2026 года. Депутат также отметил, что Бекмансуров оформил все документы на оружие «до вступления в силу нашего закона, ужесточающего медосмотр и требования для кандидатов на получение оружия».

Ужесточить правила торговли и владения оружием в мае этого года, после стрельбы в казанской гимназии, когда погибли девять человек, потребовал президент России Владимир Путин.

«Правда, и это, боюсь, не панацея. Сам преступник писал в соцсетях, что выявить его реальные замыслы врачи не смогли и вряд ли смогут, так как он научился мастерски их скрывать. Это значит, что новой Госдуме предстоит продолжить системную работу над совершенствованием оружейного законодательства», — заключил Хинштейн.

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Упомянутый Хинштейном пост, якобы написанный стрелявшим в ПГНИУ, появился в соцсети «ВКонтакте», но был быстро удален. Его автор пишет, что оставляет сообщение «для упрощения работы СК или тем, кто будет все это разгребать», и подробно рассказывает о том, где и как получал справку для владения оружием, покупал его и упражнялся в стрельбе.

Автор поста пишет о тяге к убийствам и ненависти к себе. Из его слов следует, что он предпочел бы, чтобы его убили силовики, а в случае задержания он «окажется тем еще неудачником».

Как задержали стрелка

Как рассказал представитель Росгвардии Грибакин, университет находился под охраной частной охранной организации. «По сигналу тревоги, поступившему с объекта, на место происшествия оперативно прибыли группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, а также подразделения спецназа СОБР и ОМОН Росгвардии», — сказал он ТАСС.

Однако первым на место происшествия прибыл экипаж местного полка ДПС. Младший лейтенант полиции Константин Калинин вошел в главный корпус, а его коллега старший лейтенант полиции Владимир Макаров стал организовывать эвакуацию студентов и персонала, сообщили в МВД.

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Нападавший, заметив Калинина, несколько раз выстрелил в его сторону, а тот ранил его ответным огнем. После этого полицейский подбежал к стрелку, обезвредил его, а затем оказал первую помощь.

«Я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал. Подбежав к нему, я зафиксировал его движения, убрав ружье и патроны и нож в сторону, после чего начал оказывать ему первую медицинскую помощь», — рассказал офицер на видео, опубликованном МВД.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев уже объявил, что предложит президенту наградить сотрудников ДПС государственными наградами.
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