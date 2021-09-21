Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 21 сентябряМеждународный день мира, переход армии Суворова через Альпы и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
20Как прошли выборы
10Умер Жан-Поль Бельмондо
15:45 (мск), источник: ТАСС

Преподаватель продолжал читать лекцию в пермском вузе после того, как началась стрельба

В университете проведут внутреннюю проверку, чтобы дать оценку действиям преподавателя.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

ПЕРМЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Преподаватель Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Олег Сыромятников продолжил читать лекцию после того, как в этом же корпусе началась стрельба. Но перед этим он запер дверь, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Новость
Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

В университете отметили, что Сыромятников не нарушал правил поведения при ЧП. «Нам известно, что произошло самое главное — аудитория была закрыта изнутри. Но все переживают стресс о разному, некоторые люди продолжают делать рутинные дела. Возможно, это было один из способов не поддаться панике», — рассказала собеседник агентства, уточнив, что аудитория находилась корпусе, где произошла стрельба.

В пресс-службе напомнили, что выводить студентов нужно в случае пожара, но «в той ситуации, которая была вчера, — нужно было остаться на месте и закрыть дверь».

Вместе с тем, в пресс-службе отметили, что в вузе проведут внутреннюю проверку, чтобы дать оценку действиям преподавателя.

 Кто занимается распределением денег в российском бюджете
Это одна из последних прижизненных фотографий Брежнева
Британия назвала третьего подозреваемого по «делу Скрипалей»
В Госдуме рассказали о запретах для новых депутатов
Работающим пенсионерам прибавят зарплату
Просроченные долги россиян по кредитам превысили 1 трлн рублей
Вулкан Этна выбросил в воздух 9-километровый столб пепла
В водохранилище США «всплыл» город-призрак
В Кремле прокомментировали непризнание Турцией выборов в Крыму
Здоровье
Мужчина устал от скачков давления и быстро похудел на 73 кг На это у него ушло всего восемь месяцев.
Hi-Tech
Первая распаковка новинки: золотой iPhone 13 Pro Max показали на видео Новый смартфон в новой упаковке
Горячие темы на Авто
Сходил 268
Карантин 217
Выборы, выборы... 201
Уж сколько раз твердили миру. Приставы присылают письма, что вы должны 125
Кино
19-летний сын Хлебникова исполнил главную роль в новом сериале Макар Хлебников сыграл начинающего стендап-комика в проекте «Пингвины моей мамы» — смотрите эксклюзивные первые кадры
Товары для дома
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
7 товаров, благодаря которым чайник включится сам
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
Gnezdo.ru
Зеленский решил судьбу Крыма
Вот главные ошибки США в Афганистане: их 3
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Неприятная новость для дачников: уже все решено
Леди
Вера Брежнева показала модный образ, покорив фанатов Поклонники оценили осенний лук актрисы
Дом
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
Как выглядит квартира Александра Серова
6 деталей французского стиля, которые добавят квартире шика
7 интерьеров, где все решил красивый текстиль
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь