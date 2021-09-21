15:45 (мск), источник: ТАСС
Преподаватель продолжал читать лекцию в пермском вузе после того, как началась стрельба
В университете проведут внутреннюю проверку, чтобы дать оценку действиям преподавателя.
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ПЕРМЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Преподаватель Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Олег Сыромятников продолжил читать лекцию после того, как в этом же корпусе началась стрельба. Но перед этим он запер дверь, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
В университете отметили, что Сыромятников не нарушал правил поведения при ЧП. «Нам известно, что произошло самое главное — аудитория была закрыта изнутри. Но все переживают стресс о разному, некоторые люди продолжают делать рутинные дела. Возможно, это было один из способов не поддаться панике», — рассказала собеседник агентства, уточнив, что аудитория находилась корпусе, где произошла стрельба.
В пресс-службе напомнили, что выводить студентов нужно в случае пожара, но «в той ситуации, которая была вчера, — нужно было остаться на месте и закрыть дверь».
Вместе с тем, в пресс-службе отметили, что в вузе проведут внутреннюю проверку, чтобы дать оценку действиям преподавателя.