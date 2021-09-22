11:38 (мск), источник: Коммерсантъ
На Украине совершено покушение на советника Зеленского
Неизвестные совершили покушение на советника президента Украины Сергея Шефира. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Неизвестные совершили покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник. МВД Украины подтвердило, что машина Шефира была обстреляна.
«Стреляли в Шефира. Водитель получил три пули. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Шефир жив, не ранен», — сообщил источник «Страна.ua». Нацполиция ввела спецоперацию «Сирена» по поиску террористов. В Telegram-канале издания уточняется, что покушение было совершено около села Лесники в Киевской области. По информации МВД Украины, в автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы.
Сергей Шефир занимает должность первого помощника Украины с 25 мая 2019 года. До назначения на эту должность он был директором и основателем «Студии Квартал-95».