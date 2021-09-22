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12:24 (мск), источник: BBC News Русская служба

Нападение в Перми: число пострадавших увеличилось, стрелку ампутировали часть ноги

Число пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ), по последним данным, составило 43 человека, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Нападавшему ампутировали часть ноги.

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«На сегодняшний день 43 пострадавших, из них 12 человек находятся в трех стационарах города Перми. Тяжелый только один, это стрелок. Он в крайне тяжелом состоянии. Вчера вечером была проведена ампутация части голени. Состояние нестабильное крайне тяжелое», — сказала глава ведомства Анастасия Крутень.

Во вторник семеро пострадавших были доставлены в Москву спецбортом МЧС. Все они в тяжелом состоянии, четверо из них — на ИВЛ, сообщили в Минздраве.

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Стрельба в Перми. Что известно

В результате стрельбы, открытой утром 20 сентября студентом в Пермском университете, погибли шесть человек.

Накануне в учебном заведении сообщили, что проведут проверку действий одного из преподавателей, вызвавших раскол в общественном мнении — одни хвалили его за предотвращение паники, другие критиковали за то, что он подверг опасности жизнь студентов.

«Руководство вуза собирает данные по поводу действий преподавателей 20 сентября, в том числе по поводу доктора филологических наук Олега Сыромятникова. Окончательная оценка произошедшего будет дана по итогам внутренней служебной проверки и работы Следственного комитета РФ. Информация о результате проверки появится позднее», — сказали в вузе.

Новость
«В ужасе выпрыгивали из окон». Стрельба в Пермском университете — главное

В момент нападения профессор кафедры русского языка и стилистики Олег Сыромятников читал курс по истории русской литературы и отказался прервать лекцию.

Когда стали поступать сообщения о стрельбе, студенты заперли дверь в аудиторию, а Сыромятников продолжил лекцию. В ответ на предложения заблокировать двери партами он заявил: «Нет, ну давайте серьезно: это ведь учеба».

Студенты пожаловались, что таким образом он подвергал их жизнь дополнительной опасности, однако сам профессор настаивает, что его действия предотвратили панику.

«(Стрелявший) не поднимался выше второго этажа, так что никакой реальной опасности не было. Она заключалась только в возможности паники — если люди начали бы выбегать в коридор, где неизвестно что происходит — ведь официально никакой информации не было, или прыгать в окна с пятого этажа. Паники удалось избежать — и это главное», — заявил сам профессор.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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