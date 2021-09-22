Число умерших от коронавируса в России с начала пандемии превысило 200 000

За последние сутки в России выявили 19 706 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил в Telegram-канале оперативный штаб. Третий день подряд подтвердились меньше 20 000 новых заболевших за сутки. Общее число подтвержденных случаев заражения достигло 7 333 557.
За день от коронавируса умерли 817 человек, следует из данных оперативного штаба. Смертность за день в сводках штаба второй день подряд обновила рекорд почти за месяц — после 26 августа (тогда было 820 умерших).
Всего с начала эпидемии оперативный штаб зафиксировал 200 625 летальных случаев — смертность впервые превысила 200 000.
Данные оперативного штаба по смертности меньше, чем статистика Росстата: это происходит из-за разных подходов к подсчету, говорил глава Росстата Павел Малков.
В Москве 1991 новых зараженных за сутки, в Подмосковье — 986, в Санкт-Петербурге — 1521.