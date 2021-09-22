Устроившему стрельбу в Перми проведут психиатрическую экспертизу

«Назначены судебно-медицинские, баллистические, трасологические и другие судебные экспертизы. Кроме того, для оценки психического состояния фигуранта ему будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза», — сообщила Петренко.
Она добавила, что следователи допрашивают близких, друзей и одногруппников устроившего стрельбу студента с целью выяснения причин, побудивших его совершить преступление.
Утром 20 сентября студент юридического факультета ПГНИУ открыл стрельбу в здании университета. В результате шесть человек погибли, 43 человека пострадали.
Устроивший стрельбу был задержан. При задержании нападавший открыл огонь по полицейскому и был ранен в ответ. На данный момент стрелявший находится в тяжелом и нестабильном состоянии, медикам пришлось ампутировать ему часть голени.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства расследование обстоятельств гибели людей в результате стрельбы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
21 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении около 18,5 млн рублей на выплаты пострадавшим в ходе стрельбы в Перми.
В тот же день семеро пострадавших при стрельбе были доставлены в Москву спецбортом МЧС. Сообщалось, что все они находятся в тяжелом состоянии, четыре человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Все занятия в пермском вузе отменены до 27 сентября.
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