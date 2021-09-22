В Киеве расследуют покушение на помощника президента Украины

Президент Владимир Зеленский, участвующий в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, пообещал: ответ злоумышленникам будет «сильным» и инцидент не заставит его сменить курс.
В среду утром вблизи села Лесники Киевской области был обстрелян автомобиль первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Как заявили в украинской Генпрокуратуре, неизвестные, укрывшиеся в лесополосе, выпустили по машине около 18 пуль из автоматического оружия. Шефир, находившийся на заднем сиденье, не пострадал, а его тяжело раненному водителю — он получил три пулевых ранения и впоследствии был доставлен в реанимацию — удалось дотянуть до ближайшей парковки, куда была вызвана скорая.
Расстрелянный автомобиль Сергея Шефира | Источник: Reuters
57-летний Сергей Шефир работает помощником президента с мая 2019 года. Он один из ближайших соратников Владимира Зеленского, а также его друг и земляк — оба они выходцы из Кривого Рога. По данным канала «Эспрессо TV», в 1990-х годах они вместе снимали квартиру в пригороде Москвы.
Шефир — директор и основатель «Студии Квартал-95». Именно он вместе со своим братом Борисом продюсировал сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли, а позже был одним из руководителей предвыборного штаба будущего президента. В свое время украинские СМИ даже прочили ему пост главы президентской администрации.
Уголовное дело было возбуждено по статье «покушение на убийство двух и более лиц». На месте происшествия побывали представители офиса генпрокурора, Киевской областной прокуратуры, ГУ Национальной полиции, руководство ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. МВД Украины проводит операцию по розыску злоумышленников.
В ведомстве считают, что их целью было именно убийство, а не попытка запугать помощника главы государства.
Полиция Украины рассматривает три основные версии покушения: государственная деятельностью потерпевшего, оказание давления на высшее руководство страны и попытка дестабилизации политической ситуации на Украине. Было высказано предположение, что в организации покушения замешаны спецслужбы иностранных государств.
Свои версии выдвигают и представители украинской власти. Прежде всего покушение связывают с активной политикой Киева. «Покушение на Сергея Шефира — это вызов нашему президенту, а значит, и всем нам. Мы этот вызов принимаем и будем решать любые проблемы только вместе. Кем бы вы ни были, вы будете отвечать. Ваши методы с нами не работают», — заявил глава офиса президента Андрей Ермак.
Той же точки зрения придерживается и сам Шефир.
«Все, что я могу сказать, это что покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти», — сказал Шефир на брифинге.
«Понятно, что покушение именно на Шефира должно было показать серьезность намерений той или другой группы… Целью было предупредить и запугать команду», — вторил ему советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
Представители команды Владимира Зеленского считают, что речь может идти о мести со стороны контрабандистов и криминальных авторитетов, которым власти объявили войну. Так, летом 2020 года Верховная рада приняла закон о привлечении к ответственности воров в законе. А в мае президент наложил санкции на более 500 из них. Ограничения среди прочего предполагают блокировку активов, запрет въезда на территорию Украины, отказ в предоставлении и аннулирование виз, вида на временное или постоянное проживание, невозможность получения ими гражданства Украины и принудительное выдворение лиц, не являющихся украинскими гражданами.
Версию мести со стороны криминального мира одним из первых высказал глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. «Это может быть “привет” от контрабандистов и криминальных авторитетов. Вы знаете, что почти все из них сейчас уже покинули Украину, снявшись с насиженных мест. И по оперативной информации, которую доносят правоохранители, они будут как-то мстить», — сказал он.
Со своей стороны Михаил Подоляк дал понять, что покушение могло быть связано с борьбой «слуг народа» с чрезмерным влиянием финансово-промышленных групп. В частности, он сказал «РБК-Украина», что речь идет о «ситуативном объединении полукриминальных политических и экономических субъектов», для которых «детенизация, деолигархизация и проведение судебной реформы» является прямой угрозой.
Напомним, что в июле Верховная рада в первом чтении приняла законопроект об «олигархах», который предполагает значительные ограничения их деятельности. Вскоре проект закона должен быть рассмотрен и во втором чтении.
Заговорили в Киеве и о «российском следе».
Его наличие не исключил, в частности, Давид Арахамия, однако глава МВД Украины Денис Монастырский подчеркнул: это сначала нужно доказать. Впрочем, Москва на обвинения уже отреагировала.
«На Украине, что бы ни произошло, никто из действующих политиков не в состоянии исключить “российского следа”», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, такое допущение не имеет связи с реальностью, речь идет скорее о признаках «излишне экзальтированного эмоционального состояния».
На инцидент откликнулся и Владимир Зеленский, который находится в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН. Он заявил, что сразу после своего выступления с трибуны ООН вернется на родину. «Кто за этим стоит, скажу откровенно, я пока что не знаю, и какие это силы могут быть — внутренние или внешние. Но силами не считаю их, потому что передавать мне привет выстрелом из леса по автомобилю моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным», — сказал он в своем видеообращении. И заверил: на выбранный властями курс и на сплоченность его команды происшедшее не повлияет.