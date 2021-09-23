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05:10 (мск), источник: ТАСС

В Хабаровском крае обнаружили обломки пропавшего самолета Ан-26

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Обломки пропавшего у Хабаровска самолета Ан-26 обнаружены, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«Обломки обнаружены в месте, где ведутся поиски», — сказал собеседник агентства.

Объединенная дирекция государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края «Заповедное Приамурье» подтвердила информацию об обнаружении обломков Ан-26. Об этом ТАСС сообщили в «Заповедном Приамурье».

«Нашли место крушения самолета. Оно в районе поселка Корфовский», — уточнили в дирекции.

Самолет Ан-26 пропал с радаров накануне вечером в 38 км от аэропорта Хабаровска, предположительно, в районе заповедника Большехецирского. По предварительным данным, на борту находился летный состав из шести человек. Самолет совершал технический полет. В поисках задействовано более 70 спасателей и 20 единиц техники.

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