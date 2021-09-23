Мошенники стали звонить россиянам с номеров их близких

«Личные номера россиян находятся в использовании у злоумышленников в среднем 1−2 дня. В случае с организациями срок может составить до одной недели. За этот период с них могут провести множество мошеннических звонков, при этом владельцы номеров не заподозрят стороннее использование», — сообщили в компании.
Телефонные атаки могут производиться в России и из-за рубежа. Для этого мошенники используют специальные приложения, доступные в интернете.
Схему с использованием знакомых потенциальной жертве номеров телефона могут использовать и пранкеры, чтобы потом выложить запись разговора с политиком или звездой шоу-бизнеса в интернет, объяснил эксперт. Чтобы не попасть на такую уловку, в компании рекомендовали перезвонить на входящий номер, чтобы прервать ложный звонок.
Ранее ЦБ заявил, что для борьбы с мошенничеством нужно усилить контроль за пополнением карт наличными через банкоматы. Злоумышленники используют схемы, с помощью которых провоцируют потенциальных жертв внести наличные через банкоматы на счет злоумышленников. Представитель ЦБ пояснил, что антифрод-процедуры работают сейчас на стороне банка получателя. После усиления контроля такие меры будут применяться ко всем входящим платежам, в том числе через терминалы.