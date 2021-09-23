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13:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Весь экипаж разбившегося под Хабаровском самолета Ан-26 погиб

Среди обломков потерпевшего крушение на территории Большехехцирского заповедника под Хабаровском обнаружены тела, предположительно, погибшего экипажа. Об этом сообщил «Ъ» источник в ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Позднее Минздрав Хабаровского края подтвердил, что все члены экипажа погибли.

«Краевые спасатели добрались до места крушения самолета Ан-26. Все члены экипажа погибли. Выражаем соболезнование родственникам погибших. Наши медики готовы оказать психологическую поддержку семьям», — говорится в сообщении ведомства.

По информации источника в МЧС, на борту Ан-26 находились командир воздушного судна Симаков М. А., второй пилот Попов Г. А., штурман Большаков А. А., бортмеханик Дрожжин Б. И., бортрадист Зайцев Д. Л., а также бортоператор Твердунов С. В.

В поисках спасателям помогали сотрудники Большехецирского заповедника (находится в ведении дирекции «Заповедное Приамурье»), знающие особенности ландшафта. Территория заповедника начинается 15 км к югу от Хабаровска, охватывает участки хребта Большой Хехцир общей площадью 45 тыс. га. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (СУТ) СКР возбудило уголовное дело и ведет расследование.

Как сообщал «Ъ», в среду вечером поступило сообщение об исчезновении с радаров самолета Ан-26. Самолет-лаборатория, принадлежащий ЗАО «Летные проверки и системы», пропал примерно в 38 км от аэропорта Новый (Хабаровск) во время очередного технического полета.

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