Весь экипаж разбившегося под Хабаровском самолета Ан-26 погиб

«Краевые спасатели добрались до места крушения самолета Ан-26. Все члены экипажа погибли. Выражаем соболезнование родственникам погибших. Наши медики готовы оказать психологическую поддержку семьям», — говорится в сообщении ведомства.
По информации источника в МЧС, на борту Ан-26 находились командир воздушного судна Симаков М. А., второй пилот Попов Г. А., штурман Большаков А. А., бортмеханик Дрожжин Б. И., бортрадист Зайцев Д. Л., а также бортоператор Твердунов С. В.
В поисках спасателям помогали сотрудники Большехецирского заповедника (находится в ведении дирекции «Заповедное Приамурье»), знающие особенности ландшафта. Территория заповедника начинается 15 км к югу от Хабаровска, охватывает участки хребта Большой Хехцир общей площадью 45 тыс. га. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (СУТ) СКР возбудило уголовное дело и ведет расследование.
Как сообщал «Ъ», в среду вечером поступило сообщение об исчезновении с радаров самолета Ан-26. Самолет-лаборатория, принадлежащий ЗАО «Летные проверки и системы», пропал примерно в 38 км от аэропорта Новый (Хабаровск) во время очередного технического полета.