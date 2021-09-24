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00:36 (мск), источник: Известия

Обломки пропавшего на Камчатке вертолета Ка-27 обнаружили

Обломки военного вертолета Ка-27 обнаружены на северном склоне горы Острая Камчатского края. Об этом стало известно в четверг, 23 сентября.

На место катастрофы допущены только сотрудники ФСБ.

Информация о пострадавших уточняется.

Известно, что вертолет, выполнявший учебно-тренировочный полет, перестал выходить на связь в 5:30 по камчатскому времени (20:30 мск). На его борту находились четыре человека.

22 сентября военно-транспортный самолет Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае. После поисков, которые продлились около суток, самолет был обнаружен в районе Медвежьей сопки, члены экипажа погибли.

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