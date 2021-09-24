Число погибших на Эльбрусе альпинистов выросло до пяти

Спасти удалось 14 человек. Их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам.
Спасатели начали поиски группы вечером 23 сентября. Она подала сигнал о помощи из-за ухудшения погоды. Поиски проходили на высоте 5 км и выше. По данным регионального управления МЧС, порывы ветра достигали 40−70 м/с, шел мокрый снег, видимость была не более одного метра, а температура — минус 20 градусов. Всего в поисках участвовали 69 человек и 16 единиц техники.
Изначально спасатели сообщили, что обнаружили живыми 14 альпинистов, трое погибли. Позже участники группы указали, где находятся еще двое. Их пытались спасти, но к моменту прибытия спасателей они уже не подавали признаков жизни, рассказал начальник регионального главка МЧС Михаил Надежин.
СК начал проверку по факту случившегося.
Состояние восьми участников группы, которых спустили со склона, оценивается как средней степени тяжести, у одного — перелом голени, сообщил ТАСС глава минздрава республики Рустам Калибатов. По его словам, у оставшихся альпинистов состояние было более тяжелым. Почти у всех спасенных сильное обморожение, сообщили в МЧС.
Как рассказал «Интерфаксу» организатор подъема Денис Алимов, в группе было 20, а не 19 человек. Это 16 участников и четыре гида — двое старших и двое помощников. По словам Алимова, один из гидов сообщил, что утром одной из участниц стало плохо, и помощник спустился с ней ниже. Девушка потеряла сознание и умерла, а сопровождавший стал дожидаться группы. Однако никто спускаться не начал, а погода ухудшилась. Помощник сообщил о случившемся и на место выдвинулись спасатели, рассказал Алимов.
Водители ратраков, которые участвовали в спасательной операции, сообщили ему, что один из участников сломал наверху ногу. Как предположил Алимов, группа пыталась оказать ему помощь и потеряла время. «Они приняли решение разделить группу на быстрых и на медленных. Это правильное решение, чтобы уменьшить количество жертв. Те, кто ходит быстро, ушли с одними гидами, те, кто медленнее, с другими. Они поделились на три группы», — сказал он.
В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС ранее сообщили, что гид, сопровождавший альпинистов, бросил группу.