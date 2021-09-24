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04:55 (мск), источник: Life.ru

«Жертв могло быть больше»: Организатор трагического восхождения на Эльбрус рассказал, почему группа разделилась

По его версии, «фатальной причиной» гибели пяти человек стал перелом ноги одного из участников похода.

С группой туристов, чьё восхождение на Эльбрус закончилось гибелью пяти человек, изначально были четыре гида-профессионала. Об этом заявил организатор похода Денис Алимов. По его словам, сопровождающие делали всё возможное для оказания помощи туристам. Когда они вышли на плато в 10 утра, был сильный ветер, но погода была устойчивая, никаких опозданий не было.

«Одной девушке стало плохо. Было принято решение — один из помощников вместе с ней начинают спуск на седловину, чтобы сбросить высоту. Остальная группа пошла на вершину», — рассказал ТАСС Алимов.

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Именно этот гид, по словам Алимова, и рассказал ему обо всём происходившем далее. С его слов, буквально через полчаса резко ухудшилась погода, ветер стал дуть снизу вверх, началась буря. При потере высоты, видимо, от резкого снижения давления, девушке стало ещё хуже. Она потеряла сознание и в течение часа умерла на руках у гида. Гид зафиксировал её возле тропы, ещё час прождал группу, но так и не дождавшись никого, связался с лагерем и самостоятельно начал спуск. Как только он сел в ратрак, начал звонить в МЧС, рассказывает Алимов. Как стало известно позднее, во время спуска остальной группы один из участников восхождения сломал ногу, что стало «фатальной причиной» дальнейшей трагедии.

«Вероятно, из-за этого группа потеряла время, погода катастрофически ухудшилась. Я говорил с лидером группы, которого увезли в больницу — он сказал, что когда при спуске пришлось заново провешивать перила [верёвки для спуска], видимость была около полуметра. Они приняли решение разделить группу на три взвода — на тех, кто идёт быстрее и тех, кто медленнее. По мере спуска в одной из групп умерли ещё два человека. Но решение разделиться было верным, иначе жертв могло быть больше», — рассказал Алимов агентству.

Он отметил, что гиды, сопровождавшие группу, получили сильные обморожения и травмы. «Один из них практически ослеп, его сильно посекло снегом», — уточнил организатор восхождения.

Ранее Лайф сообщал, что число жертв среди группы альпинистов на Эльбрусе выросло до пяти человек. Поисково-спасательные работы на пике теперь завершены. Обнаружены все участники группы, попавшей в пургу почти на вершине.

Напомним, вечером 23 сентября запросила помощи группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5400 метров на Эльбрусе. Изначально сообщалось, что их было 23, однако затем оказалось, что четверо отказались от восхождения. Туристы попали в пургу. Почти на вершине их застал ветер скоростью до 70 м/с, мороз до минус 20 градусов, видимость не более метра.

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