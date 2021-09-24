Старший гид рассказал о причинах ЧП с альпинистами на Эльбрусе

Он рассказал, что 16 участников восхождения и четверо инструкторов-волонтеров приблизительно в 10:00 23 сентября вышли на плато. Одной девушке стало плохо, и она решила вернуться. Вместе с инструктором она ушла на спуск, а остальные двинулись на вершину. Погода была устойчивой, но дул сильный ветер, вспоминает собеседник.
«Когда спускавшиеся почти достигли седловины, резко начался шторм, исчезла видимость. Я, как человек, имеющий небольшой опыт восхождений, делаю вывод, что произошло резкое падение атмосферного давления. А потом девушка, которую гид вел вниз, потеряла сознание и, не реагируя на попытки парня привести ее в чувства, умерла у него на руках. Это произошло в 11 часов», — продолжил Алимов.
Прождав спускавшихся до 14:00, инструктор заподозрил неладное. Тогда он вызвал ратрак и стал спускаться в одиночку. Дошел до высоты 4 800 м и, когда появилась связь, вызвал МЧС. Около 17 часов была развернута спасательная операция.
Специалист добавил, что череда проблем в горах началась с момента, когда один из участников группы сломал ногу. Пока товарищи оказывали ему помощь, ушло время, испортилась погода. Он предположил, что гиды при спуске разделили людей на быстрых и медленных, чтобы минимизировать потери: быстрые пошли вперед, медленные отставали. Быстрые во главе с Ильей Чуйковым и Антоном Никифоровым вернулись: сильно обморожены, в больницах, живы.
«Мое личное мнение, что произошел феноменальный шторм из-за падения давления. И это действительно убивает. Это не гиды убили группу. Погода и пурга — случайное стечение обстоятельств», — уверен Алимов.
Пострадавшие жалуются на повышенную температуру, переохлаждение, гипоксию и шок.
Накануне, 23 сентября, стало известно о том, что при восхождении на вершину группа альпинистов попала в сильную пургу и запросила помощь у спасателей. В это время они находились на высоте 5400 м.
Число погибших составило пять человек. Двух пропавших альпинистов без сознания нашел и эвакуировал спасотряд.
Всего в составе группы было 23 человека, но на гору взошли 19. Поиски пропавших проходили в тяжелых метеоусловиях.