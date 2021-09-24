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07:29 (мск), источник: Известия

Старший гид рассказал о причинах ЧП с альпинистами на Эльбрусе

Причиной ЧП с альпинистами на Эльбрусе могло стать резкое падение атмосферного давления. Таким предположением поделился с «Известиями» старший гид группы туристов Денис Алимов в пятницу, 24 сентября.

Источник: РИА "Новости"

Он рассказал, что 16 участников восхождения и четверо инструкторов-волонтеров приблизительно в 10:00 23 сентября вышли на плато. Одной девушке стало плохо, и она решила вернуться. Вместе с инструктором она ушла на спуск, а остальные двинулись на вершину. Погода была устойчивой, но дул сильный ветер, вспоминает собеседник.

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«Когда спускавшиеся почти достигли седловины, резко начался шторм, исчезла видимость. Я, как человек, имеющий небольшой опыт восхождений, делаю вывод, что произошло резкое падение атмосферного давления. А потом девушка, которую гид вел вниз, потеряла сознание и, не реагируя на попытки парня привести ее в чувства, умерла у него на руках. Это произошло в 11 часов», — продолжил Алимов.

Прождав спускавшихся до 14:00, инструктор заподозрил неладное. Тогда он вызвал ратрак и стал спускаться в одиночку. Дошел до высоты 4 800 м и, когда появилась связь, вызвал МЧС. Около 17 часов была развернута спасательная операция.

Специалист добавил, что череда проблем в горах началась с момента, когда один из участников группы сломал ногу. Пока товарищи оказывали ему помощь, ушло время, испортилась погода. Он предположил, что гиды при спуске разделили людей на быстрых и медленных, чтобы минимизировать потери: быстрые пошли вперед, медленные отставали. Быстрые во главе с Ильей Чуйковым и Антоном Никифоровым вернулись: сильно обморожены, в больницах, живы.

«Мое личное мнение, что произошел феноменальный шторм из-за падения давления. И это действительно убивает. Это не гиды убили группу. Погода и пурга — случайное стечение обстоятельств», — уверен Алимов.

Пострадавшие жалуются на повышенную температуру, переохлаждение, гипоксию и шок.

Накануне, 23 сентября, стало известно о том, что при восхождении на вершину группа альпинистов попала в сильную пургу и запросила помощь у спасателей. В это время они находились на высоте 5400 м.

Число погибших составило пять человек. Двух пропавших альпинистов без сознания нашел и эвакуировал спасотряд.

Всего в составе группы было 23 человека, но на гору взошли 19. Поиски пропавших проходили в тяжелых метеоусловиях.

Во время загрузки произошла ошибка.
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