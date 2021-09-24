Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Индии сожгли почти 2,5 тысячи рогов носорога Таким образом местные власти решили бороться с их контрабандой и народными суевериями
Фоторепортажи
17Drone Photo Awards 2021
8Стрельба в университете в Перми
11:18 (мск), источник: ТАСС

Бастрыкин связал нападения на учебные заведения с деструктивным влиянием интернета

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Деструктивное влияние интернета приводит к трагедиям, подобной пермской, когда студент устроил стрельбу в своем вузе. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС, которое опубликовано в пятницу.

Источник: РИА "Новости"

По его мнению, основные причины этого и других подобных случаев связаны с тем, что подростки не получают достаточного уровня воспитания, культуры.

Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность. Детей надо вытаскивать из интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги.
Александр Бастрыкин
глава Следственного комитета РФ

«Деструктивная информация, получаемая подростками в сети, ведет к тому, что насилие в умах детей становится естественным и нормальным, к тому же они видят, что нападавшие превращаются в героев в СМИ и соцсетях», — добавил он. «В этом и есть большая опасность», — подчеркнул Бастрыкин.

Читайте также
Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

Он считает, что подростки ориентируются на героев компьютерных игр, «которые решают проблемы “просто” — ликвидируя оппонента».

«Сейчас к этому добавилась масса различного негативного контента в сети Интернет. В погоне за прибылью и славой блогеры создают видеоматериалы издевательств над людьми, совершают сомнительные поступки, зачастую противоправные. Их посты просматривают миллионы подростков, которые могут последовать дурному примеру», — рассказал председатель СК.

Он добавил, что даже в театральных постановках и художественных фильмах, финансируемых государством, создаваемых якобы с благой целью, умудряются исказить классику, делая главными героями произведений тех, кто недавно открывал стрельбу в школе.

«И какие ценности могут сформироваться у подростков, которые смотрят все это? Ответ очевиден. Часто, читая новости о той или иной выставке или постановке, суть которых возмущает общественность, я даю поручения обратить на них внимание, изучить, ведь речь идет о наших ценностях, лишившись которых, мы потеряем человечность», — сказал Бастрыкин.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Кто занимается распределением денег в российском бюджете
Это одна из последних прижизненных фотографий Брежнева
В России зафиксирован новый всплеск заболеваемости коронавирусом
ЦИК: в России появится единая система электронного голосования
Великобритания обратилась за срочной помощью из-за нехватки еды
Число умерших от COVID за сутки в РФ установило новый рекорд
Названо время появления первых людей в Америке
СК назвал причину гибели туристов на Эльбрусе
Какие слова появились благодаря пандемии (инфографика)
Gnezdo.ru
Как жилось в СССР: с этими фактами не поспоришь
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Hi-Tech
Первый обзор Apple iPhone 13: обновляемся или пропускаем? Хит 2021 года или проходная модель?
Авто
Чем опасна остановка на магистралях: печальная статистика Опубликован антирейтинг вылетных магистралей Москвы, где водители часто нарушают правила
Кино
Дочь Бодрова-мл. дала интервью после дебюта на «Кинотавре» Ольга Бодрова среди прочего рассказала о съемках эротических сцен в фильме «Море волнуется раз»
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
Дети
Портрет 16-летней дочки Волочковой взбудоражил соцсети Ариадна отметила день рождения
Леди
56-летняя Безрукова в "пижаме" появилась на модном рауте (фото) В Москве прошла церемония вручения премии за вклад в развитие общества
Дом
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
«Ясное небо»: еще один цвет 2022 года
7 замечательных интерьеров с яркими диванами
Микс потрясающих цветов и отделок в интерьере: как выглядит
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь