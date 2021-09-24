Устроивший стрельбу в пермском вузе пришел в сознание

Расстрелявший людей в пермском вузе Тимур Бекмансуров пришел в сознание. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.
«Он в сознании, его состояние улучшилось. Но продолжает находиться в тяжелом состоянии», — рассказала чиновница.
Как передает Telegram-канал «Life Shot», первое, о чем спросил 18-летний убийца, — есть ли у него мама и папа. Он также поинтересовался, где они.
Бекмансуров заявил, что ничего не помнит о произошедшем — у него амнезия.
По информации Telegram-канала «112», врачам удалось стабилизировать его «витальные показатели», но мысли пациента спутаны и «он не понимает, где находится, не помнит, что случилось, говорит невнятно и периодически теряет сознание».
Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском университете 20 сентября. Шесть человек погибли, еще 47 пострадали — несколько из них находятся в тяжелом состоянии. Преступника обезвредил сотрудник ДПС младший лейтенант Константин Калинин: стрелок получил ранения в ноги (одну потом ампутировали) и в область живота.
«Врачи по-прежнему не готовы давать прогнозов», — пишет «112», уточняя, что «допросить его в настоящий момент невозможно».
Telegram-канал Baza не исключает, что Бекмансурову потребуется «искусственная почка». Якобы врачи больницы «получили негласное указание сделать все, чтобы сохранить ему жизнь».
В медицинском учреждении дежурят 20 полицейских — все они, по данным Baza, приставлены к охране устроившего стрельбу в пермском вузе и вооружены табельным оружием.
Для удобства наблюдения пациента перевели в VIP-палату, посторонних не пускают на этаж. Правоохранители опасаются, что Бекмансурову захотят отомстить.
В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»).
Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.
При себе у нападавшего было ружье Huglu Atrox Pump. Кроме того, оперативники забрали из университета две двери со следами от пуль и 26 гильз. В квартире у стрелка провели обыск, изъяв компьютеры, 21 патрон 12-го калибра, коробки из-под боеприпасов, флешки и sim-карты.
В медицинских службах Пермского края также сообщили, что Бекмансурову проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу — чтобы установить, был ли он вменяем во время совершения атаки.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин считает, что молодые люди нападают на учебные заведения из-за «деструктивного влияния интернета».
«Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность. Детей надо вытаскивать из интернета», — приводит его слова ТАСС.
По оценкам криминалиста Сергея Ениколопова, плохое психическое здоровье людей связано с тем, что они боятся служб психического здоровья — в беседе с Общественной Службой Новостей он рассказал, что может сподвигнуть человека на массовое убийство.
«Во-первых, плохо с психическим здоровьем. Во-вторых, происходит в развитых странах дегуманизация окружающих людей. И в-третьих — работа СМИ. Стрелки не понимают ужаса смерти и ее не боятся. Почти все стрелки… Вообще говоря, это расширенный суицид. Они практически знают, что их убьют. Либо они сами кончают жизнь самоубийством», — прокомментировал Ениколопов, добавив, что при выдаче оружия психологи «прошляпили» Бекмансурова.
«Специалист должен был выявить его высокий уровень агрессивности, ненависть к окружающим и миру», — заключил эксперт.
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