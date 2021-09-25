СК сообщил о задержании двух членов банды Басаева

«Следователи совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности, МВД России и при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих уроженцев Ставропольского края Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева. Указанные лица являлись членами незаконного вооруженного формирования, которым руководили Шамиль Басаев и Эмир Хаттаб», — говорится в сообщении.
По данным СК, в середине июля 1999 года они добровольно вступили в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. С 7 по 24 августа 1999 года задержанные в составе бандформирований приняли участие в мятеже, посягнув на жизнь военнослужащих РФ, обеспечивающих безопасность на территории Ботлихского района Дагестана. Тогда в результате массированного обстрела были убиты 33 военных, ранены еще 34.
«Реализуя принцип неотвратимости наказания, следователи при оперативной поддержке сотрудников ФСБ и МВД России продолжают устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов», — заключили в ведомстве.
25 июня Южный окружной суд вынес приговор в отношении жителя Чеченской Республики, признанного виновным в совершении преступления, совершенного в 2000 году. Тогда подсудимый в составе вооруженной банды под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба участвовал в вооруженном мятеже и в феврале-марте 2000 года в районе населенного пункта Улус-Кет Шатойского района республики совершил вооруженное нападение на военнослужащих ВС РФ.
Ранее, 30 апреля, суд арестовал еще одного участника банды Басаева, участвовавшего в нападении на Дагестан в 1999 году. Им оказался житель Краснодарского края Александр Пономаренко. Отмечалось, что он также осуществлял преступную деятельность совместно с Басаевым и Хаттабом.
В конце марта Мавлимберди Акбулатова, еще одного члена банды, приговорили к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в посягательстве на жизнь военнослужащих и бандитизме. Тогда же в рамках уголовного дела 28 человек были объявлены в федеральный и международный розыск. Уголовное преследование в отношении семи боевиков, в том числе самого Басаева, прекратили в связи с их смертью.
В октябре 2020 года силовики задержали двух членов банды Басаева Расула Майлубаева и Загира Якубова. Уточнялось, что они также участвовали в нападении на военнослужащих в Дагестане в 1999 году.
В августе-сентябре 1999 года члены бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба совершили вооруженное нападение на Дагестан. В результате случившегося погибли более 280 и были ранены свыше 800 военнослужащих, правоохранителей и мирных жителей.