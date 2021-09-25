Российский сухогруз столкнулся с турецким судном в Босфоре

«В результате столкновения погибших или пострадавших нет, ущерб нанесен только непосредственно судам. На место направлены буксиры береговой охраны», — говорится в заявлении ведомства.
Кроме того, по данным береговой службы, ранее в субботу произошел еще один инцидент с участием российского судна.
«Следовавший из Текирдага в Россию 140-метровый сухогруз “Волжский-40” на выходе из пролива Босфор столкнулся с рыболовецким судном, после чего буксиры береговой охраны отбуксировали сухогруз к месту якорной стоянки Ахыркапы», — добавили в ведомстве.