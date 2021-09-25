Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Индии сожгли почти 2,5 тысячи рогов носорога Таким образом местные власти решили бороться с их контрабандой и народными суевериями
Фоторепортажи
12День знаний в России
42Финалисты конкурса Comedy Wildlife Photo Awards
11:56 (мск), источник: ТАСС

В России пять дней подряд регистрируют более 800 смертей из-за коронавируса в сутки

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 822 против 828 днем ранее, до 203 095. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Число смертей превышает 800 пятый день подряд, в последний раз такое фиксировалось в середине августа. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,75%, следует из данных штаба. В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 63 смерти, в Санкт-Петербурге — 50, в Свердловской области — 40, в Краснодарском крае — 34, в Нижегородской области — 30.

В стране впервые с 14 августа выявили более 22 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки. Этот показатель увеличился на 22 041, до 7 398 415. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,3%. В частности, в Москве подтвердили 3 211 новых случаев, в Санкт-Петербурге — 1 907, в Московской области — 1 106, в Самарской — 569, в Воронежской — 543, в Нижегородской — 522, в Свердловской — 518.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, впервые с начала пандемии превысило в России 600 тысяч. Сейчас в стране болеют 604 387 человек, следует из информации штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 325. Всего уже выздоровели 6 590 933 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89,1% от общего числа заразившихся.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу продолжил рост и достиг 1,06, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Только в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся показатель оказался ниже единицы — в Подмосковье, где он опустился до 0,98.

В Иркутской, Свердловской областях и Красноярском крае индикатор составил 1,01, в Ростовской области — 1,02 (для региона это максимум с 14 августа), в Воронежской — 1,05, в Нижегородской и Самарской — 1,08. В Москве и Санкт-Петербурге коэффициент подскочил до 1,2.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Связь работала до самого удара, последняя передача заканчивалась словами: "Прощайте. Погибаем"
Это одна из последних прижизненных фотографий Брежнева
СМИ узнали о секретном плане ЕС по «газовой войне» с Россией
В Босфоре столкнулись российский и турецкий сухогрузы
Эрдоган решил приобрести дополнительные С-400 у России
В Шотландии валлаби сбежал из зоопарка и пришел в паб
Задержаны еще двое участников банды Басаева и Хаттаба
Битва миллионеров: чего ждать от главного матча выходных
Здоровье
Гинцбург заявил, что человечество не выдержит второй пандемии Нужен план по преодолению подобных кризисов.
Hi-Tech
Первый обзор Apple iPhone 13: обновляемся или пропускаем? Хит 2021 года или проходная модель?
Авто
Владимир: что посмотреть и чем заняться? Авто Mail.ru отправляется в великий город «Золотого кольца России» — во Владимир. Будем любоваться панорамами и изучать историю
Кино
Дочь Бодрова-мл. дала интервью после дебюта на «Кинотавре» Ольга Бодрова среди прочего рассказала о съемках эротических сцен в фильме «Море волнуется раз»
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
Дети
Беременную Нюшу ограбили в Испании Певица пожаловалась, что из автомобиля были украдены все вещи и документы
Леди
56-летняя Безрукова в "пижаме" появилась на модном рауте (фото) В Москве прошла церемония вручения премии за вклад в развитие общества
Дом
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
«Ясное небо»: еще один цвет 2022 года
7 замечательных интерьеров с яркими диванами
Микс потрясающих цветов и отделок в интерьере: как выглядит
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь