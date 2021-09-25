В России пять дней подряд регистрируют более 800 смертей из-за коронавируса в сутки

Число смертей превышает 800 пятый день подряд, в последний раз такое фиксировалось в середине августа. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,75%, следует из данных штаба. В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 63 смерти, в Санкт-Петербурге — 50, в Свердловской области — 40, в Краснодарском крае — 34, в Нижегородской области — 30.
В стране впервые с 14 августа выявили более 22 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки. Этот показатель увеличился на 22 041, до 7 398 415. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,3%. В частности, в Москве подтвердили 3 211 новых случаев, в Санкт-Петербурге — 1 907, в Московской области — 1 106, в Самарской — 569, в Воронежской — 543, в Нижегородской — 522, в Свердловской — 518.
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, впервые с начала пандемии превысило в России 600 тысяч. Сейчас в стране болеют 604 387 человек, следует из информации штаба.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 325. Всего уже выздоровели 6 590 933 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89,1% от общего числа заразившихся.
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу продолжил рост и достиг 1,06, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.
Только в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся показатель оказался ниже единицы — в Подмосковье, где он опустился до 0,98.
В Иркутской, Свердловской областях и Красноярском крае индикатор составил 1,01, в Ростовской области — 1,02 (для региона это максимум с 14 августа), в Воронежской — 1,05, в Нижегородской и Самарской — 1,08. В Москве и Санкт-Петербурге коэффициент подскочил до 1,2.
Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.