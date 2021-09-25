Двоих пострадавших при восхождении на Эльбрус выписали из больницы

«Из 11 человек двое выписаны, в реанимации уже никого нет. Там был гид из Карачаево-Черкесии и молодой человек с переломом кости голени, ему провели операцию и перевели в хирургическое отделение. Состояние всех пациентов, находящихся в Республиканской клинической больнице, стабильное с положительной динамикой», — сказал собеседник агентства.
Спасатели планируют утром 26 сентября выйти за телами трех погибших на Эльбрусе, пока этого сделать не удалось из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил ТАСС оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.