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13:20 (мск), источник: ТАСС

Двоих пострадавших при восхождении на Эльбрус выписали из больницы

НАЛЬЧИК, 25 сентября. /ТАСС/. Двоих пострадавших при восхождении на Эльбрус выписали из больницы, еще двоих перевели из реанимации, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

«Из 11 человек двое выписаны, в реанимации уже никого нет. Там был гид из Карачаево-Черкесии и молодой человек с переломом кости голени, ему провели операцию и перевели в хирургическое отделение. Состояние всех пациентов, находящихся в Республиканской клинической больнице, стабильное с положительной динамикой», — сказал собеседник агентства.

Спасатели планируют утром 26 сентября выйти за телами трех погибших на Эльбрусе, пока этого сделать не удалось из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил ТАСС оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

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