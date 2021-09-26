06:23 (мск), источник: Lenta.Ru
При сходе поезда с рельсов в США пострадали более 50 человек
Более 50 человек пострадали при сходе пассажирского поезда с рельсов в штате Монтана в США, сообщает газета New York Times со ссылкой на власти.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Координатор чрезвычайных служб округа Хилл Аманда Фрикел заявила, что ранения получили «намного более» 50 человек. По ее информации, как минимум один пассажир погиб.
Всех живых граждан удалось извлечь с места крушения, подчеркнула Фрикел.
По версии железнодорожной пассажирской компании Amtrak, поезд сошел с рельсов возле населенного пункта Джоплин. В момент крушения в нем находились около 150 пассажиров и 13 членов экипажа. В результате аварии три человека погибли, сообщил телеканал CBS со ссылкой на правоохранительные органы.
На место инцидента отправились спасатели из шести округов. В районе места аварии находятся медицинские вертолеты, пострадавших пассажиров готовы принять пять больниц.
Ранее десятки человек пострадали при столкновении двух поездов в Чехии. Предполагается, что авария произошла из-за ошибки одного из машинистов.