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06:23 (мск), источник: Lenta.Ru

При сходе поезда с рельсов в США пострадали более 50 человек

Более 50 человек пострадали при сходе пассажирского поезда с рельсов в штате Монтана в США, сообщает газета New York Times со ссылкой на власти.

Координатор чрезвычайных служб округа Хилл Аманда Фрикел заявила, что ранения получили «намного более» 50 человек. По ее информации, как минимум один пассажир погиб.

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Всех живых граждан удалось извлечь с места крушения, подчеркнула Фрикел.

По версии железнодорожной пассажирской компании Amtrak, поезд сошел с рельсов возле населенного пункта Джоплин. В момент крушения в нем находились около 150 пассажиров и 13 членов экипажа. В результате аварии три человека погибли, сообщил телеканал CBS со ссылкой на правоохранительные органы.

На место инцидента отправились спасатели из шести округов. В районе места аварии находятся медицинские вертолеты, пострадавших пассажиров готовы принять пять больниц.

Ранее десятки человек пострадали при столкновении двух поездов в Чехии. Предполагается, что авария произошла из-за ошибки одного из машинистов.

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