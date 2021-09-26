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11:42 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 22 498 заразившихся коронавирусом за сутки. Это максимум с 8 августа

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. В России выявили 22 498 заразившихся коронавирусом за сутки, это максимум с 8 августа, сообщил оперативный штаб. Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 13 671, до 6 604 604. Число умерших из-за коронавируса возросло за сутки на 805 против 822 днем ранее, до 203 900.

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Источник: РИА "Новости"

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за последние семь дней оказалось максимальным за все время пандемии. В стране зарегистрировали 5 682 смерти, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Предыдущий максимум — 5 618 умерших за неделю — был зафиксирован в середине августа.

В общей сложности с начала пандемии в стране, по информации штаба, из-за коронавируса умерли 203 900 человек, или 2,75% всех заболевших. При этом следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными: он учитывает только те случаи, когда ковид стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

Рост заболеваемости

Вторую неделю подряд в России растет заболеваемость: если 13—19 сентября штаб сообщал о 134 858 заразившихся, то 20—26 сентября — о 145 985 (рост на 8,25%). Число инфицированных за семь дней оказалось максимальным с августа.

На этом фоне быстро растет количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент. За неделю оно увеличилось на 34 381 (это максимум с июля) и достигло 612 409 — заметно больше, чем на пике предыдущих волн коронавируса.

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