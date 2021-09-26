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12:56 (мск), источник: ТАСС

Энергоблок Калининской АЭС остановили из-за срабатывания автоматики

ТАСС, 26 сентября. Энергоблок № 4 Калининской атомной электростанции (АЭС) в Тверской области остановили из-за срабатывания автоматики. Уровень радиации на станции и прилегающей территории находится в норме, сообщила в воскресенье пресс-служба «Росэнергоатома».

Источник: Росатом

«26 сентября в 10:01 [мск] действием автоматики остановлен четвертый энергоблок Калининской АЭС. Причины срабатывания автоматики выясняются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не выявлено, в настоящее время в работе находятся три энергоблока. «Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — добавили в сообщении.

Калининская АЭС — филиал «Росэнергоатома». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе станции есть четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью около 1 000 МВт каждый.

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