03:45 (мск), источник: ТАСС
На Камчатке нашли тела всех погибших в авиакатастрофе с Ка-27
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 сентября. /ТАСС/. Тела всех пятерых членов экипажа, погибших на борту вертолета Ка-27, который потерпел крушение в ночь на пятницу, найдены, сообщил ТАСС источник в авиационных службах на Камчатке.
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